Fiorentina-Inter, Bisseck fa infuriare Inzaghi: strano gesto in area

Nei primi minuti di Fiorentina-Inter un gesto di Bisseck ha fatto infuriare Simone Inzaghi: cosa ha fatto il difensore tedesco

L’Inter è partita subito con grande aggressività nel recupero contro la Fiorentina, in una partita decisiva per agguantare il Napoli in vetta alla classifica. I nerazzurri stanno conducendo il gioco con grande continuità e velocità, cercando di mettere alle strette i toscani in casa loro.

I campioni d’Italia avevano anche trovato il gol con una girata di Carlos Augusto, ma Doveri ha annullato per fuorigioco dopo controllo Var. In ogni caso, le occasioni di sicuro non sono mancate, nonostante manchino all’appello 15 minuti dal computo totale del match.

In questi pochi minuti, c’è stato anche il tempo di notare la grande concentrazione di Simone Inzaghi, che si è speso spesso in continue indicazioni verso i suoi ragazzi ai limiti dell’area tecnica. E dopo una giocata in area di rigore ha fatto notare anche la sua rabbia.

Fiorentina-Inter, la furia di Inzaghi contro Bisseck

Nei primi minuti dalla ripresa del gioco, l’Inter ha messo alle strette gli avversari con continui cross e calci piazzati. In una di queste occasioni, Bisseck si è trovato in area spalle alla porta.

Il tedesco, però, invece di avere pazienza e ricominciare l’azione dal compagno più vicino, ha scelto di improvvisare una strana girata alla cieca che ha riconsegnato il pallone agli avversari. Inzaghi si è subito agitato in panchina per richiamare la massima concentrazione e le scelte corrette. L’Inter è comunque in palla e sta continuando a cercare la rete del vantaggio.