La verità su Gila all’Inter: Marotta prepara il piano finale

Il trasferimento di Mario Gila all’Inter fa parlare già da alcune settimane: Marotta prepara il piano finale per la difesa

Non è semplice per l’Inter rinforzare la difesa rispettando i parametri economici e trovando un nuovo leader a cui affidare la retroguardia. In questa stagione, Francesco Acerbi è stato a lungo ai box e la sensazione è che non sia più un profilo affidabile per il presente e per il futuro.

Simone Inzaghi sta basando le sue fortune su Stefan de Vrij, tornato in forma smagliante e abile a comandare la retroguardia dal centro, ma anche in questo caso non può essere solo l’olandese a combattere, senza alternative di ruolo, con più di 70 partite a stagione. Non a caso, già negli scorsi anni l’Inter aveva tentato di portare a Milano Bremer e Buongiorno, calciatori dalle caratteristiche ideali per quella posizione.

I costi e la grande concorrenza dall’Italia non hanno permesso il colpo ai nerazzurri, che lavoreranno a lungo nei prossimi mesi alla ricerca di una soluzione. Di sicuro, l’identikit è tracciato e da settimane vengono accostati dei nomi buoni per guardare al futuro. Tra questi c’è anche Mario Gila, ma non si tratta ancora di una trattativa entrata nel vivo.

Mario Gila piace all’Inter, ma l’affare è già in salita

Rispetto a Bremer e Buongiorno, il centrale della Lazio ha caratteristiche un po’ diverse. Ama essere aggressivo e andare incontro a pallone e avversario, giocare d’anticipo e non temporeggiare restando l’ultimo baluardo in difesa. Eccelle in velocità, ma non è un profilo fisico come possono essere Acerbi o de Vrij.

Per questa ragione, non sembra proprio il nome ideale, nonostante sia entrato nella short list dell’Inter. A complicare le cose c’è la valutazione che fa Claudio Lotito del ragazzo e che si attesta già sui 30 milioni di euro, se non di più. A queste cifre, Marotta e Ausilio non hanno intenzione di muoversi e difficilmente verrebbero accettate delle contropartite tecniche.

Per queste ragioni, ora è tutto fermo, ma la storia potrebbe cambiare in futuro. Gila verrebbe visto più come un braccetto di destra, per cui se dovessero arrivare offerte importanti per Pavard o Bisseck, l’Inter potrebbe reinvestire l’introito proprio sullo spagnolo. Al momento, un intreccio del genere resta piuttosto complicato, ma va monitorato per il futuro.