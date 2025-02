Via per 7 milioni, l’Inter è pronta a salutarlo in estate: il prezzo è fissato

Beppe Marotta prepara un’uscita in vista del calciomercato estivo: così può già lasciare l’Inter, basteranno 7 milioni di euro

Il pari nel derby contro il Milan, allo scadere, ha evitato all’Inter di Simone Inzaghi di perdere terrano sul Napoli capolista. Il doppio impegno con la Fiorentina può dare lo sprint necessario a superare la squadra dell’ex Conte.

Ad ogni modo, nonostante la sessione invernale di mercato si sia ormai chiusa da diversi giorni, le idee non mancano nella testa di Beppe Marotta che sta già programmando le prossime mosse. L’Inter, al termine della stagione, cambierà tanto in praticamente ogni reparto. Una rivoluzione necessaria per rimanere competitivi, ancora a lungo.

Il capitolo cessioni, in vista della prossima sessione estiva di calciomercato, riguarderà diversi nomi illustri. Ed uno in particolare, arrivato durante l’estate 2024, potrebbe effettivamente già avere le valigie in mano. Il suo impatto in maglia nerazzurra è stato al di sotto delle aspettative, così Marotta avrebbe già fissato il prezzo per l’addio al termine dell’attuale stagione.

Addio Inter dopo un anno: non ha convinto Inzaghi

Parliamo di Mehdi Taremi, attaccante iraniano che in passato – era l’agosto 2023 – era stato accostato con forza al Milan. Un corteggiamento non andato a buon fine, Marotta lo ‘bloccò’ il gennaio successivo garantendo all’Inter l’ennesimo colpo a zero sei mesi dopo.

Ora si iniziano a fare le dovute valutazioni per un colpo che non ha entusiasmato per il rendimento in campo. D’altronde la titolarità di Thuram e Lautaro Martinez non è stata praticamente mai messa in discussione, né da Taremi né dalle altre seconde linee come Correa e Arnautovic che pure lasceranno Milano il 30 giugno 2025, in questo caso a parametro zero. L’ex Porto, a 32 anni, potrebbe presto ritrovarsi, dunque, con le valigie in mano.

In passato, poco prima che firmasse con l’inter, si era parlato con decisione di Saudi Pro League per Taremi. Una pista che, evidentemente, potrebbe anche tornare ad infiammarsi in estate: le possibilità, però, sarebbero molteplici. Intanto Marotta ha già fissato un prezzo che, ancora una volta, corrisponderà ad una plusvalenza. 7 milioni di euro per il suo cartellino e il divorzio sarà ufficiale: da capire, a questo punto, chi si farà avanti in estate.

Inter, flop Taremi: i numeri

Lo stipendio garantito dall’Inter a Taremi parla di 3 milioni di euro netti a stagione, fino al 30 giugno 2027. Una scadenza che, a questo punto, non verrà ovviamente rispettata. In campo il nazionale iraniano non sempre ha fatto impazzire i tifosi. Anzi…

A parte il recente gol col Lecce su calcio di rigore, ininfluente per il risultato finale, la punta classe ’92 non segnava dallo scorso 6 gennaio in Supercoppa. Ancor prima quello contro la Stella Rossa, datata 1 ottobre. Nel complesso sono solo 3 le reti firmate dall’iraniano fino a questo momento, con 5 assist in 26 presenze complessive.

Un bottino decisamente deludente che starebbe convincendo la dirigenza di Viale della Liberazione a guardarsi intorno per potenziare l’attacco, con Jonathan David che rimane tra i papabili sostituti di Taremi in attacco. I nomi non mancano, Marotta al lavoro. E Taremi potrebbe aver già virtualmente chiuso la sua avventura all’Inter.