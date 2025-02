Annuncio choc dopo Fiorentina-Inter: “Partita falsata”

Una partita da dimenticare, per l’Inter… ma a dover recriminare, probabilmente, è la squadra che ha vinto

Si continua a discutere di Fiorentina-Inter, e non solo per il rumoroso e inaspettato crollo della squadra di Inzaghi, battuta 3-0 in una partita che avrebbe potuto segnare l’aggancio al primo posto occupato dal Napoli.

Sul Corriere dello Sport, anche Ivan Zazzaroni ha voluto parlare di Fiorentina-Inter ponendo però l’accento su una gara che è apparsa per più ragioni poco chiara. Una partita falsata: questo è il giudizio del direttore. Aveva senso giocare due mesi dopo la prima volta e con un calciomercato in mezzo? “È vero che ci stiamo abituando a eccessi e follie” scrive il direttore del quotidiano, “ma lo è altrettanto che non si può evitare di segnalare con insistenza incongruenze come questa“.

Per Zazzaroni la Fiorentina, seppur uscita dal campo con una trionfale vittoria, è partita fortemente penalizzata. Ed è vero: Palladino non ha potuto impiegare molti dei giocatori in rosa. Vari calciatori viola sono infatti stati ceduti. Ma il tecnico ex Monza non ha comunque potuto ricorrere agli acquisti di gennaio. Cioè a gente come Fagioli, Zaniolo e Ndour, Pablo Marì e Folorunsho (che ha già esordito in campionato).

Fiorentina-Inter: gara falsata?

“Commento una partita falsata da un regolamento imperfetto che mi auguro possa contemplare in futuro la necessaria correzione: situazioni simili si ripeteranno“, continua Zazzaroni. “Trattandosi di una gara d’andata rinviata di mesi (caso Bove) e riprogrammata per esigenze di calendario a mercato invernale chiuso, è stata infatti autorizzata un’autentica stramberia“.

Zazzaroni rivela che Inter e Fiorentina non hanno alcuna responsabilità. A sbagliare è stata la Lega. “Il sito della Lega Serie A“, si legge ancora, “presentava sulla panchina viola anche i giocatori ceduti e inutilizzabili. Mentre in realtà vi sedevano Terracciano, Martinelli, Moreno, Caprini, Colpani, Cataldi, Harder e Rubino“.

Intanto, a Milano, ci si concentra su altri aspetti. Anche Inzaghi ha ammesso che la squadra ha sbagliato tutto. Dopo il derby, recuperato nel recupero, l’Inter si era sentita più fiduciosa. Mkhnitaryan, a fine gara, aveva detto che i nerazzurri sono ingiocabili se scendono in campo concentrati e sicuri dei loro mezzi. Stavolta sono invece apparsi nervosi, stanchi e confusi.

Analisi della sconfitta: dove ha sbagliato l’Inter

“Abbiamo sbagliato tutto“, ha dichiarato Inzaghi a fine gara, “ma non voglio alibi“. L’alibi è quello della stanchezza, ovviamente. Giocare così tanto comincia a pesare alla squadra. E pareggiare il derby nel modo in cui lo si è pareggiato, dopo un lungo assedio e i 3 pali, sarà di certo costato in energie mentali.

I tifosi hanno accusato Inzaghi di essere incapace di proporre un piano B e i giocatori di aver espresso scarsa voglia o supponenza. In realtà è parso che i nerazzurri non ce la facessero proprio: arrivavano sempre in ritardo, su tutti i palloni. Un problema di concentrazione? Questa è la terza gara del campionato che l’Inter ha sbagliato: la prima è stata quella contro il Milan, la seconda il pareggio con la Juve.

Ora si apre una fase di 2 settimane con una partita ogni 6 giorni… L’Inter potrà dunque recuperare un po’ di fiato. Lasciarsi andare alla solita tragedia greca in cui i tifosi si battono il petto lamentandosi del fatto che la squadra ha consegnato lo Scudetto agli avversari non ha senso. Si lotta fino alla fine. E poi si vince o si perde anche in base alla forza dell’avversario.