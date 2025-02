Inzaghi e Marotta sono pazzi del nuovo bomber della Serie A: assalto a giugno

L’Inter pianifica l’assalto all’attaccante che sta facendo grandi cose in Serie A: può arrivare durante il calciomercato estivo

Sarà un febbraio impegnativo per l’Inter di Simone Inzaghi che, in attesa dello scontro diretto del 2 marzo contro il Napoli, dovrà cercare di racimolare quanti più punti possibili per coltivare il sogno Scudetto.

È chiaro come il discorso tricolore sia ormai un affare a due, con l’ex Antonio Conte che sta portando gli azzurri ad insidiare il titolo oggi cucito sulle maglie della ‘Beneamata’. Dal campo al calciomercato il passo è breve e l’Inter, che nella sessione invernale non è stata particolarmente attiva, già valuta le prossime mosse in vista dell’estate.

Difesa e attacco saranno al centro del focus che Beppe Marotta ha in mente. Perché è scontato l’addio di Joaquin Correa e Marko Arnautovic, entrambi fuori dai piani di Simone Inzaghi ed in scadenza il prossimo 30 giugno. Un doppio addio al quale potrebbe unirsi anche quello di Mehdi Taremi, in caso di offerte interessanti per il nazionale iraniano.

Inter, colpaccio in attacco: è il nuovo Lautaro

Una rivoluzione bella e buona quella richiesta, dunque, da Simone Inzaghi. E se Lautaro Martinez e Thuram erano e rimangono i cardini indispensabili della nuova Inter, allo stesso modo c’è un nome che sta facendo sognare la dirigenza di Viale della Liberazione.

Si tratta di Santiago Castro, attaccante di appena 20 anni che con la maglia del Bologna sta facendo grandi cose. Nativo di Buenos Aires, agli ordini di Italiano ha già racimolato 8 gol e 7 assist in 31 presenze complessive tra campionato e coppe. Numeri che, inevitabilmente, lo pongono al centro dell’attenzione di grandi club, italiani e non solo. E l’Inter a tal proposito, in vista dell’attesa rivoluzione, è in primissima fila.

Castro piace a Oaktree per l’età e gli ampi margini di crescita mentre, dal punto di vista tecnico e tattico viene facilmente considerato il nuovo Lautaro. Un attaccante rapido, bravo col pallone tra i piedi e anche a fornire assistenza ai compagni, Un vero e proprio regista avanzato implacabile sotto rete: ed è per questo che Marotta vorrebbe muoversi in anticipo per bruciare la concorrenza.

Castro all’Inter: è perfetto per Inzaghi

Il classe 2004 è cresciuto nel Velez, prima di approdare in Serie A nella sessione di gennaio un anno fa. Un impatto pazzesco con la maglia del Bologna e adesso la possibilità di fare il grande salto in carriera.

Castro, tra l’altro, sarebbe l’ideale anche per il monte ingaggio nerazzurro. Con i felsinei percepisce uno stipendio da appena 500mila euro, che a Milano arriverebbe quantomeno ad essere triplicato, rimanendo comunque entro i margini richiesti da Oaktree. Il nodo principale rimane, dunque, il cartellino. La dirigenza del Bologna per lasciar partire la sua stella chiederà non meno di 30 milioni di euro.

Da capire se Marotta avrà modo, eventualmente, di inserire nella potenziale trattativa almeno una pedina per abbassare le richieste della dirigenza rossoblù. Un investimento, comunque, considerato perfetto per l’idea di calcio di Inzaghi. Così l’Inter si garantirebbe per i prossimi anni un potenziale fenomeno al centro del reparto avanzato.