Lo hanno venduto all’Inter: annuncio UFFICIALE del Ds

Anche Maric conferma la buona riuscita dell’affare con l’Inter, il centrocampista sarà a disposizione di Inzaghi dalla prossima estate: “Offerta migliore di tante altre”

Calciatore che va, calciatore che viene. La formula va letta così com’è, al contrario. Perché l’Inter l’ha messa in pratica proprio in questo modo.

Raggiunto l’accordo per la cessione in prestito di Tajon Buchanan al Villarreal, la dirigenza nerazzurra capitanata da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio ha afferrato l’occasione di trascinare in squadra Nicola Zalewski dalla Roma. In pochi avrebbero potuto immaginare che l’esterno polacco sarebbe risultato decisivo da subito, in una partita estremamente importante come il derby contro il Milan.

Al netto dell’altra uscita di Tomas Palacios verso il Monza, dunque, il mercato dei nerazzurri può dirsi completato. Anche perché non ci sarebbero più i termini utili a compiere altre imprese dell’ultimo minuto. Ma in ogni caso, non sarebbe stato affatto necessario muoversi ancora.

Tutte le attenzioni sono adesso poste su quel che resta della stagione. Dopodiché ci si potrà dedicare con maggior interesse alla sessione estiva, durante la quale Inzaghi potrà accogliere senza ulteriori indugi un nuovo centrocampista in rosa. Trattasi, come evidenziato più volte nel corso delle ultime settimane, del croato Petar Sucic.

Sucic all’Inter, Maric conferma: “Sarà una grande chance per lui”

Il calciatore è stato seguito dall’Inter con intensità, al punto che la dirigenza è riuscita a stretto giro di posta a raggiungere un accordo per l’acquisto del suo cartellino intorno ai 14 milioni di euro, con altri 2,5 milioni di bonus ed un 10% sulla futura rivendita.

La conferma della buona riuscita dell’operazione è giunta nelle scorse ore anche da parte del direttore sportivo della Dinamo Zagabria, Marko Maric, nel corso di un intervento mediatico per il portale ‘index.hr’.

“L’Inter ha presentato l’offerta migliore, è stata decisa e l’ha spuntata dopo vari turni di trattative. Nel rispetto della condizione che Sucic restasse qui fino alla fine della stagione“, ha raccontato.

Prima di precisare un’ulteriore dettaglio che avrebbe fatto la differenza sulla decisione da parte del centrocampista Sucic: “Rifiutare la proposta del Como non era come rifiutare l’Inter, che resta fra i top cinque club d’Europa. Sarà una grande occasione per lui”.