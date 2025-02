Ok di Inzaghi, pazza idea Inter: assalto al bomber del Milan

Il club nerazzurro è sempre a caccia di elementi per il fronte offensivo in vista del prossimo anno: l’ultima idea porta alla sponda ‘nemica’

Dopo aver inaugurato la seconda parte di stagione – quella che convenzionalmente si fa partire dopo la chiusura del mercato invernale – con la clamorosa e dolorosa sconfitta patita per mano della Fiorentina al ‘Franchi‘ – uno stop che potrebbe pregiudicare seriamente la corsa scudetto dei nerazzurri – l’Inter si lecca le ferite interrogandosi su cosa sia successo in una serata in cui è apparsa la brutta, anzi bruttissima, copia di se stessa.

Al di là delle urgenze del presente – quanto mai importanti – in seno alla dirigenza si ragiona su come intervenire sul mercato nella prossima sessione estiva di scambi. Già dal mese di marzo in poi, infatti, parte ufficiosamente la programmazione per l’anno venturo, con Marotta sempre alla ricerca di occasioni low cost, e non solo, da regalare ad Inzaghi per la squadra del domani.

In attesa di capire se verrà riscattato o meno Nicola Zalewski – indisponibile per il recupero contro la Viola ma già protagonista di un ottimo esordio nel derby milanese – le attenzioni del dirigente meneghino sono concentrate sul fronte offensivo. Troppo numerose, e gravi, le lacune di rendimento mostrate da tutti coloro che avrebbero dovuto supportare le poche giornate ‘no’ della Thula in campo: da Correa ad Arnautovic – entrambi in scadenza di contratto e sicuri partenti a giugno – a Mehdi Taremi, le riserve dei fenomenali titolari raramente hanno fornito un contributo accettabile.

Altrettanto non può dirsi, al di là di qualche critica di troppo, di un attaccante dell’altra sponda del Naviglio che, quanto meno a livello strettamente statistico, non può certo essere definito sterile in zona gol.

L’Inter prova lo scippo: idea Abraham per l’attacco del futuro

Con 8 gol – di cui uno davvero pesantissimo, quello realizzato nella finale di Supercoppa Italiana proprio contro l’Inter – e 5 assist in 29 presenze stagionali con la maglia del Milan, Tammy Abraham è ancora in bilico come figura degna di fare parte della rosa futura del club di Via Aldo Rossi.

L’attaccante inglese, in prestito secco dalla Roma, potrebbe essere riscattato da Furlani anche in virtù della volontà del club giallorosso di acquisire a titolo definitivo le prestazioni di Alexis Saelemaekers, il belga che ha fatto ii percorso inverso a quello dell’ex Chelsea.

Il ‘problema’, se vogliamo chiamarlo tale, è che al netto di una grande predisposizione al sacrificio e anche di una discreta vena realizzativa, il britannico non gode esattamente della stima della piazza. Ecco materializzarsi il contesto preferito dall’abile Marotta: potrebbe essere proprio lui ad avanzare nei confronti del club giallorosso una proposta di acquisto del giocatore qualora il Milan decidesse di lasciar andar via il suo calciatore.