Calciomercato, lo vuole Simone Inzaghi: Inter in pole per acquistarlo

Nuovo obiettivo di mercato per l’Inter. Marotta e Ausilio puntano un possibile rinforzo che è una certezza nel suo ruolo

La sconfitta di Firenze è stata accolta con inevitabile delusione dai tifosi dell’Inter. In molti hanno riversato il loro malumore sui social, criticando la dirigenza per il mancato acquisto di rinforzi in attacco, reparto che finora non ha garantito alternative adeguate a Lautaro Martinez e Thuram.

Sul mercato di Gennaio, l’Inter ha preferito mantenere l’attuale organico, cedendo solo due calciatori – Palacios e Buchanan – che finora avevano trovato poco spazio. Nicola Zalewski è arrivato a rinforzare la fascia destra mentre, dalla Croazia, sono arrivate ulteriori conferme dal d.s della Dinamo Zagabria, Marko Maric, sul buon esito della trattativa che porterà in nerazzurro il centrocampista Petar Sucic, classe 2003 già nel giro della nazionale balcanica con la quale ha totalizzato quattro presenze in Nations League.

Marotta e Ausilio hanno rinviato ulteriori investimenti alla prossima estate. Si interverrà in tutti i reparti, a cominciare dalla difesa. Oltre ad alcuni difensori centrali già accostati all’Inter (Beukema e Bijol su tutti), dall’Inghilterra arriva l’indiscrezione sul possibile interessamento dei nerazzurri per un calciatore di grande esperienza che dovrebbe lasciare il suo club a fine stagione.

Inter, un altro rinforzo sulla fascia sinistra: può arrivare dalla Premier

Con l’eventuale cessione a titolo definitivo di Buchanan al Villarreal che ha ottenuto un diritto di riscatto sul centrocampista canadese, l’Inter valuterà il possibile acquisto di Zalewski o di un altro rinforzo per la fascia sinistra. Tra i nomi valutati dai nerazzurri ci sarebbe anche quello di Oleksandr Zinchenko dell’Arsenal. L’esterno ucraino ha perso il posto tra i titolari di Arteta. Lo confermano le sole 13 presenze stagionali, di cui solo 8 in Premier League. Addirittura, nell’ultimo mese, Zinchenko è stato schierato solo per 4 minuti in campionato con Arteta che ormai gli preferisce stabilmente il giovane Myles Lewis Skelly.

A causa del poco utilizzo, si era ipotizzata una cessione di Zinchenko nella sessione di mercato che si è appena conclusa. In particolare, è stato il Borussia Dortmund ad interessarsi all’esterno dei Gunners che, alla fine, è rimasto a Londra con la prospettiva di una seconda parte di stagione da rincalzo.

L’addio all’Arsenal di Zinchenko potrebbe essere solo rinviato. Con un solo altro anno di contratto, le possibile di una cessione la prossima estate sono notevoli. L’Inter monitora la situazione. L’ucraino piace ad Inzaghi e l’ormai prossima scadenza contrattuale potrebbe abbassare e di molto la sua valutazione ben al di sotto dei 35 milioni spesi dall’Arsenal per prenderlo dal Manchester City nell’estate 2022.

Classe 1996, Zinchenko ha accumulato un’importante esperienza anche in ambito internazionale, disputando più edizioni di Champions con Arsenal e City nonché Europei e Nations League con la nazionale dell’Ucraina. Un calciatore, dunque, già pronto e con le giuste potenzialità per arricchire la competitività dell’organico nerazzurro.