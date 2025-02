Di nuovo Inter contro Milan, i nerazzurri pronti a soffiare il bomber ai cugini

Il club nerazzurro ha messo gli occhi su un attaccante già nel mirino dei rivali cittadini: pronto il blitz per anticipare i cugini rossoneri

L’ultimo giorno del calciomercato invernale è vissuto, fino all’ultimo minuto possibile di contrattazioni, sulla frenetica e alla fine produttiva attività del Milan, che nel giro di poche ore ha concluso l’acquisto di ben 4 elementi da inserire subito nella rosa dell’esigente Sergio Conceiçao.

Quella che può essere a pieno titolo definita la ‘rivoluzione di gennaio’ ha portato sì all’addio di Noah Okafor, Alvaro Morata, Davide Calabria ed Ismael Bennacer, ma anche all’arrivo di Santiago Gimenez, Joao Felix, Riccardo Sottil e Warren Bondo. Oltre al big Kyle Walker, per il quale l’affare era stato chiuso prima del rush finale degli ultimi giorni di febbraio.

Il club di Via Aldo Rossi, deciso a dare una svolta ad una stagione che finora ha portato in dote solo la Supercoppa Italiana (vinta in modo rocambolesca, ma motivo comunque di legittima gioia da parte del gruppo rossonero), aveva messo gli occhi anche su altri obiettivi oltre a quelli sui quali è riuscito a chiudere gli affari entro il gong della mezzanotte del 3 febbraio.

Il ‘Corriere dello Sport’ ha infatti rivelato un tentativo in extremis, da parte del Diavolo, per Lucas Gourna-Douath, il centrocampista francese dello Strasburgo che, grazie all’accordo last minute con la Roma, si è trasferito a Trigoria. Ma non prima di aver gentilmente declinato il disperato inserimento del Milan, che ha provato a soffiarlo ai giallorossi proprio al fotofinish.

Un altro giocatore sul quale il Milan, stavolta col dovuto anticipo, si era mosso con grande interesse, è invece rimasto lì, in provincia. Dove è ritenuto, con cognizione di causa, indispensabile per il raggiungimento dell’obiettivo salvezza. In vista della prossima stagione però, tutto potrebbe cambiare. Anche nel senso di una rinnovata concorrenza per il bomber: l’attaccante è stato infatti messo nel mirino anche dall’Inter di Beppe Marotta.

Krstovic, derby di mercato per il bomber montenegrino

7 gol e 3 assist nelle 23 gare di campionato giocate – con un impiego in campo da record, superiore al 91% dei minuti disponibili – raccontano solo in parte dell’importanza di Nikola Krstovic per le sorti del Lecce di Marco Giampaolo.

Il centravanti classe 2000, in costante ascesa, è un pericolo costante per le difese avversarie ma anche una preziosa risorsa in fase di non possesso, grazie alla sua instancabile corsa e al suo spirito di sacrificio. Considerando che il Milan quasi certamente non procederà a riscattare Tammy Abraham dalla Roma, il nativo di Golubovac potrebbe essere un’ottima risorsa da inserire nel futuro parco attaccanti del club di Via Aldo Rossi.

Peccato, per le ambizioni del Diavolo, che sull’altra sponda del Naviglio abbiano fatto lo stesso pensiero: con le sicure partenze dei free agent Arnautovic e Correa, e con Taremi che non fornisce le adeguate garanzie, Krtsovic farebbe molto comodo anche all’Inter. Che intende dare battaglia ai cugini nella lotta di mercato per il bomber del Lecce col contratto in scadenza a giugno 2027.