“Gioca semplice e fai quello che sai”: un dato di Zalewski piace a Inzaghi

Nicola Zalewski sembra essersi subito ambientato bene nell’Inter di Simone Inzaghi: c’è un dato che piace molto all’allenatore

L’Inter deve ancora assimilare il ko contro la Fiorentina e prima ancora il pareggio contro il Milan in extremis, ma non è assolutamente tutto da buttare nella stagione dei nerazzurri, che ora devono correre per tentare di riagguantare il Napoli e non subire un calendario congestionato e pieno zeppo di impegni.

La Beneamata tra poche sfiderà ancora la Viola, stavolta tra le mura amiche e si aspettano un risultato completamente diverso. In realtà, cambieranno molti giocatori in campo, perché entrambe le formazioni potranno schierare i nuovi acquisti. E, vista anche la squalifica di Denzel Dumfries, potrebbe trovare spazio anche Nicola Zalewski.

L’esterno arrivato dalla Roma in prestito con diritto di riscatto, nonostante le perplessità di molti tifosi, si è presentato subito bene all’Inter con lo spezzone nel derby. Ora in tanti si aspettano che trovi continuità sul campo.

Zalewski stupisce l’Inter: le caratteristiche che piacciono a Inzaghi

La heatmap stagionale di Zalewski indica chiaramente le sue caratteristiche. È un esterno di fascia puro, che ama saltare l’uomo e allargare il più possibile le difese avversarie. E questo ha fatto anche nel derby contro il Milan. Inzaghi gli ha detto “gioca semplice e fai ciò che puoi”, senza troppe pretese, ma soprattutto senza responsabilizzare troppo il ragazzo, non proprio in una serata come le altre.

Invece, il polacco ha mostrato subito grande personalità ed è stato decisivo con l’assist per il gol di Stefan de Vrij allo scadere. Con l’uscita di Buchanan, l’Inter non ha in rosa altri uomini con queste caratteristiche.

Insomma, Zalewski troverà il suo spazio e deve farsi trovare pronto in un momento decisivo della stagione dell’Inter. Già contro la Fiorentina potrebbe essere un’arma per scardinare la difesa Viola, e non sarà impresa semplice.