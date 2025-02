Il prossimo bomber dell’Inter gioca in Serie B: è il nuovo Lautaro

L’Inter programma il futuro sul calciomercato e in estate acquisterà almeno un nuovo attaccante: idea dalla Serie B, è il nuovo Lautaro

Uno dei reparti su cui l’Inter dovrà intervenire con maggiore urgenza nei prossimi mesi è sicuramente l’attacco. Le soluzioni alle spalle di Lautaro Martinez e Marcus Thuram non stanno convincendo Simone Inzaghi e neanche i tifosi, portando in dote un bottino magro di gol e riuscendo raramente a fare la differenza.

La direzione che Oaktree vuole dare al club è spendere il giusto per diversi giovani e senza appesantire il monte ingaggi con altri interpreti più esperti. L’addio di Marko Arnautovic e Joaquin Correa è ormai già stato programmato: andranno in scadenza di contratto a fine stagione e i loro accordi non verranno prolungati.

È in dubbio anche la posizione di Medhi Taremi, visto che l’iraniano non ha avuto proprio l’impatto che ci si aspettava alla sua prima stagione in nerazzurro, soprattutto sotto il profilo realizzativo. Nelle scorse settimane, si è parlato a più riprese di diverse offerte dall’Arabia Saudita per l’ex Porto, ma ancora nessun discorso è diventato caldo. Gli osservatori dell’Inter sono sempre attivi per cercare altri profili di prospettiva: uno di questi potrebbe arrivare dalla Serie B.

Shpendi re del gol in Serie B: proposto all’Inter per la prossima stagione

Cristian Shpendi sta giocando alla grande con la maglia del Cesena in questa stagione. Ha giocato 20 partite in campionato realizzando 10 gol e mettendo a segno un assist, proponendosi come uno dei massimi cannonieri della serie cadetta.

Il suo stile di gioco può ricordare per certi versi quello di Lautaro Martinez, con le dovute proporzioni. Sa come posizionarsi ai limiti dell’area di rigore e quando riceve il pallone negli ultimi trenta metri sa come fare male con fiuto per il gol e un tiro mortifero.

Il calciatore è stato proposto all’Inter e potrebbe essere utile per le sue esigenze, ma per ora resta solo un’idea che potrebbe essere valutata a fine stagione. Bisogna sottolineare che i nerazzurri vorrebbero un profilo già più pronto, infatti sono andati alla ricerca di Jonathan David, per cui Shpendi non dovrebbe essere in prima fila.