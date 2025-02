Il Real Madrid vuole venderlo: 30 milioni di sconto, occasione Inter

Decisione ormai presa dal Real Madrid. Il centrocampista sarà ceduto e può diventare un’occasione sul mercato per vari top club tra cui l’Inter

Una sessione di mercato, quella appena conclusa, nella quale l’Inter ha lavorato anche in prospettiva con un acquisto, di fatto, già formalizzato in vista della prossima stagione.

La conferma ulteriore è arrivata anche dal d.s della Dinamo Zagabria, Marko Maric, che ha ribadito il futuro approdo in nerazzurro del centrocampista Petar Sucic che l’Inter ha soffiato alla concorrenza di altri top club con un’offerta di 15 milioni più bonus. Un acquisto alla OakTree, quello di Sucic, con un investimento corposo per un calciatore giovane e di talento che, nell’Inter del futuro, potrebbe ricoprire il ruolo di vice Calhanoglu, strappandolo ad Asllani per il quale non è da escludere la cessione in estate.

Sucic resterà alla Dinamo Zagabria fino a fine stagione per poi aggregarsi all’Inter in estate. I tifosi nerazzurri, oltre al croato e a Zalewski, avrebbero voluto innesti anche in attacco ma la dirigenza ha preferito rinviare ogni investimento nel reparto alla prossima sessione, stessa scelta di un altro top club dal quale ci si attendevano nuovi acquisti a Gennaio che non sono però arrivati.

Addio al Real Madrid con lo “sconto”: c’è anche l’Inter

“Tocca resistere“, così Carlo Ancelotti ha comunicato l’assenza di rinforzi per il suo Real Madrid, rimasto con l’organico attuale nonostante l’emergenza infortuni in difesa causata dalle assenze concomitanti di Carvajal, Militao e Alaba. Come l’Inter, anche i Blancos investiranno per rinforzarsi in estate, quando uno dei calciatori protagonisti del secondo ciclo di Ancelotti al Bernabeu potrebbe lasciare il club.

Si tratta di Aurelién Tchouaméni. Nella stagione in corso, il nazionale francese non ha avuto un rendimento convincente con Ancelotti che lo ha schierato anche in difesa per sopperire alle assenze citate. Sia a centrocampo che in difesa, le prestazioni di Tchouaméni sono state spesso criticate dalla tifoseria dei Blancos, sempre molto esigente nei confronti dei giocatori del Real.

Lo stesso vale per la dirigenza del Real Madrid che, stando a Relevo, avrebbe deciso di mettere Tchouaméni sul mercato con una valutazione minore rispetto agli 80 milioni spesi nel 2022 per acquistarlo dal Monaco. A quanto pare, per la cessione del centrocampista transalpino, il Real si “accontenterebbe” di 50 milioni, prezzo che può rappresentare una possibile occasione per i top club.

Tra questi, può esserci anche l’Inter. A 25 anni, Tchouaméni ha un’esperienza da veterano. Con il Real, ha vinto tutto quello che c’era da vincere mentre con la nazionale francese ha totalizzato già 38 presenze con 3 gol. Insomma, una carriera che giustifica una valutazione ancora molto elevata e – va detto – difficilmente alla portata dell’Inter senza un’importante cessione di uno dei top player in organico.