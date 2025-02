Inter, infortunio e annuncio ufficiale: “Fuori due mesi e mezzo”

Lo stop sarà lungo e, data l’entità dell’infortunio, bisognerà procedere con la massima accortezza prima del ritorno in campo

Come già evidenziato dall’esito degli esami strumentali, l’infortunio è stato pesante. Per questo è stato poi necessario intervenire sul mercato. Ma poteva andare anche peggio… A seguito dell’infortunio subito durante del primo febbraio, le indagini mediche hanno confermato una lesione parziale del tendine rotuleo sinistro.

Una torsione innaturale del ginocchio e, subito, una preoccupante sostituzione al 19’… Il giocatore ha già intrapreso il suo percorso riabilitativo. Ma la lesione parziale del tendine rotuleo non è certo cosa da poco e per un giocatore giovane può essere un infortunio pesante. I timori a caldo erano tuttavia peggiori.

A perdere il giocatore per infortunio è stato il Venezia, ma la situazione riguarda anche l’Inter. Per un doppio motivo. Il club veneto, dopo aver perso Filip Stankovic nella partita contro il Verona, si è tutelato nelle ultimimissime ore di mercato acquistando Radu, da tempo fuori rosa e fuori progetto nell’Inter. Il ds del Venezia Filippo Antonelli in conferenza stampa ha dichiarato che, a voler essere ottimisti, il figlio d’arte starà fuori due mesi e mezzo. “Dieci giorni in più o in meno cambiano poco”, ha aggiunto

Venezia lo ha sostituito in Radu…

“Stankovic e Pohjanpalo sono stati i due eventi inaspettati nel mercato”, ha continuato il dirigente. “Fila lo seguivamo da tempo ed è arrivato Maric, Stankovic lo abbiamo rimpiazzato con Radu… Ringrazio poi l’Inter per l’arrivo di Radu vista l’emergenza“.

Stankovic fuori almeno due mesi e mezzo: la reazione dell’Inter

I nerazzurri hanno dunque favorito l’uscita immediata del portiere rumeno, anche per liberarsi da un peso inutile in bilancio fino a giugno. Radu, a ventisette anni, arriva dunque gratis al Venezia, firmando un contratto a breve termine (fino a giugno 2025).

L’Inter risparmia circa 1,6 milioni di costi di bilancio. Nel suo messaggio di addio al club nerazzurro, il rumeno, che è entrato all’Inter da giovanissimo, ha voluto evocare anche quanto accaduto in Bologna-Inter dell’aprile del 2022. Ovvero, quel suo errore che portò alla sconfitta e quindi al mancato sorpasso sul Milan, che poi vinse lo Scudetto. “Un ricordo mi ha perseguitato“, ha detto il portiere.

Stankovic rilancia e si fa male 🤕

Si prevede uno stop di qualche mese 🛑

Forza, Filip ❤️#Stankovic #SerieAEnilive #DAZN pic.twitter.com/YoZqZXHoiD — DAZN Italia (@DAZN_IT) February 4, 2025

Quanto a Stankovic, l’Inter continuerà a monitorare con interesse la situazione. Il giovane serbo ha disputato finora un ottimo campionato, riuscendo a imporsi in più gare come il migliore in campo. Il ragazzo non vuole abbattersi e sui social ha già lanciato un proprio messaggio per esprimere voglia e positività: “Gli infortuni non fermeranno il mio cammino. Ci vediamo presto“.

Com’è noto, il Venezia ha il diritto riscatto a circa 2 milioni di euro, ma solo in caso di salvezza. E l’Inter eventualmente, manterrebbe il 50% su futura rivendita. Perderlo a soli 2 milioni, per l’Inter sarebbe molto grave, dato quanto il ragazzo ha dimostrato finora. C’è da dire che il Venezia non sembra in grado di salvarsi agevolmente. Tutto è dunque per ora sospeso. Bisognerà anche capire in che condizioni di forma tornerà il portiere fra due mesi e mezzo.