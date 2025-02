Intreccio per Nico Paz: l’Inter garantisce il sostituto al Como

Il futuro di Nico Paz si intreccia inevitabilmente con quello dell’Inter: i nerazzurri ora possono garantire il sostituto al Como

L’Inter resta in corsa su tutti gli obiettivi stagionali, ma intanto c’è anche da pensare al calciomercato estivo, lì dove la società potrebbe impegnarsi in una rivoluzione più importante rispetto al recente passato. Sia la scorsa estate, sia a gennaio, la rosa è rimasta essenzialmente quella di prima con solo pochi colpi giovani e senza cambiare sostanzialmente le gerarchie di titolarità.

Diversi ruoli potrebbero cambiare tra qualche mese e anche a centrocampo i cambiamenti non mancheranno. Va monitorata la situazione relativa Davide Frattesi, di cui si potrebbe tornare a parlare in uscita, ovviamente alle cifre imposte dai nerazzurri. E occhio anche ad Asllani e Mkhitaryan. Quest’ultimo dovrebbe restare almeno per la prossima stagione, ma la sua carta d’identità non è più così verde e bisogna lavorare al suo sostituto.

Un nome che piace parecchio e con Simone Inzaghi potrebbe diventare un vero e proprio tuttocampista è quello di Nico Paz. L’argentino di proprietà del Real Madrid sta stupendo la Serie A con la maglia del Como. I lombardi vorrebbero eliminare qualsiasi clausola in favore dei Blancos, che però non sono intenzionati a perdere il controllo del suo cartellino.

Intreccio tra Nico Paz e Iker Bravo: l’Inter guadagna due colpi

Se Nico Paz alla fine dovesse davvero tornare in Spagna, avrebbe comunque troppa concorrenza con cui combattere per un posto. Proprio per questo, potrebbe accettare un affare alla Brahim Diaz con l’Inter, in modo da continuare il percorso di crescita del trequartista.

I nerazzurri, allo stesso tempo, potrebbe puntare un altro affare. Stiamo parlando di Iker Bravo, oggi all’Udinese ma ancora non proprio titolare dei friulani nonostante due gol di pregevole fattura in Serie A. Il giovanissimo attaccante potrebbe arrivare in nerazzurro per poco meno di 5 milioni di euro e poi l’Inter potrebbe girarlo in prestito a un altro club del campionato italiano.

Una soluzione sarebbe permettergli di restare all’Udinese, ovviamente in prestito, ma occhi proprio al Como che potrebbe puntare su di lui per avere a disposizione il sostituto di Nico Paz. In questo modo, anche se in maniera diversa, ci guadagnerebbero tutti e l’Inter potrebbe trovarsi in casa anche il sostituto dell’argentino, quando il Real Madrid deciderà di riportarlo nella capitale spagnola.