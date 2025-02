L’Inter tenta il colpo dall’Ajax: ha il gol nel sangue

L’Inter guarda in casa Ajax per programmare il suo futuro e potrebbe mettere a segno un gran colpo in attacco: ha un grande fiuto per il gol

L’attacco dell’Inter sta dando ottime risposte anche in questa stagione. È anche e soprattutto merito di Simone Inzaghi e dell’architettura di gioco che ha creato il tecnico di Piacenza, ma va sottolineato il rendimento di alcuni singoli, a partire da Marcus Thuram e Lautaro Martinez, che stanno trascinando la squadra nel momento decisivo della stagione.

Alle spalle dei due titolarissimi, però, in zona gol manca ancora qualcosa. Taremi non sta portando il bottino di reti che ci si aspettava e lo stesso vale per Arnautovic e Correa, in scadenza di contratto al termine della stagione e agli ultimi mesi in nerazzurro. Per questo, la dirigenza si sta guardando attorno e sta valutando i migliori profili in circolazione, seguendo i diktat di Oaktree.

La proprietà americana ha scelto di investire soprattutto su giovani di talento, belle speranze che potrebbero migliorare la rosa, ma anche rappresentare delle corpose plusvalenze in futuro. Si parla molto di Santiago Castro, un nome ideale da inserire nel reparto offensivo alle spalle dei due titolari. E poi c’è da decidere il destino di Francesco Pio Esposito, che sta facendo molto bene in Serie B. Un altro nome a sorpresa, però, interessa in Olanda e potrebbe avere un gran futuro.

L’Inter guarda in casa Ajax: ha solo 20 anni

Julian Rijkhoff è un talento che ama vivere in area di rigore. È da sempre il suo habitat naturale al centro del tridente offensivo, dove beneficia degli assist delle ali offensive e degli esterni difensivi. Una vita nell’Ajax l’ha portato a essere il terminale offensivo ideale, anche con le giovanili olandesi.

In questa stagione è stato aggregato alla prima squadra, ma ancora non ha avuto l’occasione di mettersi in mostra, se non per uno spezzone in Europa League. La sensazione è che la sua ora arriverà presto, ma l’Inter potrebbe anticipare la sua esplosione definitiva in Olanda.

I nerazzurri ora potrebbero prenderlo per una cifra inferiore ai 10 milioni di euro e girarlo in prestito in Serie A, valutando i suoi progressi nei prossimi anni. Sarebbe una mossa giusta per permettere all’attaccante di abituarsi all’Italia prima di fare le fortune anche del club nerazzurro.