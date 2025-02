Napoli-Inter per lo Scudetto: il calendario incrociato fino allo scontro diretto

L’attesa per lo scontro diretto tra Napoli e Inter è già alle stelle. Ecco gli avversari delle due squadre prima della sfida al Maradona di inizio marzo

Non ci sono più asterischi di mezzo nelle posizioni di vertice della classifica. Con il ko dell’Inter nel recupero contro la Fiorentina, la graduatoria si è allineata con il Napoli avanti di tre lunghezze sui nerazzurri con 23 partite disputate.

Altre tre ne mancano prima del match scudetto che opporrà Napoli e Inter al Maradona nel primo weekend di marzo. La data e l’orario sono ancora da definire. Già decisa, per entrambe, la programmazione delle partite di Febbraio. Fondamentale per l’Inter è stata la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League che ha liberato da impegni extra campionato le prossime due settimane. Inter che, tuttavia, disputerà una partita in più del Napoli, quella dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio.

Curiosamente, qualora il Napoli avesse battuto i biancocelesti negli ottavi ci sarebbe stata un’altra sfida tra i partenopei e l’Inter nella settimana precedente lo scontro diretto di campionato. Di seguito, eccovi gli avversari che le due contendenti per la vetta della classifica affronteranno a Febbraio prima di incrociarsi al Maradona.

Inter-Napoli, il calendario fino allo scontro diretto

Domenica 9 febbraio, alle 20.45, il Napoli ospita l’Udinese. Una partita già fondamentale per gli uomini di Conte che, con una vittoria, possono lasciare l’Inter provvisoriamente a -6 in attesa del nuovo confronto dei nerazzurri con la Fiorentina, previsto lunedì 10 febbraio in serata.

La 25.a giornata propone due scontri diretti, entrambi in trasferta. Il Napoli proverà a sfatare il tabù Lazio all’Olimpico. Due le partite disputate finora dagli azzurri contro la compagine di Baroni che si è imposta sia in Coppa Italia che al Maradona in campionato. L’Inter, invece, è attesa dalla Juventus allo Stadium. I bianconeri di Motta sono imbattuti in casa in Serie A e, come la Lazio, si giocano punti fondamentali per la lotta Champions nella quale sta rientrando anche il Milan che ha ancora da recuperare il match con il Bologna.

Febbraio si concluderà per il Napoli con la trasferta a Como mentre l’Inter riceve a San Siro il Genoa dell’ex Vieira, sfida quest’ultima anticipata a sabato 22 febbraio per l’impegno in Coppa Italia di martedì 25 dei nerazzurri contro la Lazio a San Siro che mette in palio la semifinale (andata e ritorno) di aprile con il Milan.

Ecco, nel dettaglio, il calendario a confronto delle due squadre. Aggiungiamo anche quello dell’Atalanta terza classificata.

24.a giornata Serie A

Napoli-Udinese | Domenica 9 febbraio ore 20.45 (Dazn-Dazn1)

Inter-Fiorentina | Lunedì 10 febbraio ore 20.45 (Dazn-Dazn1)

Verona-Atalanta 0-5

25.a giornata Serie A

Atalanta-Cagliari | Sabato 15 febbraio ore 15 (Dazn-Dazn1)

Lazio-Napoli | Sabato 15 febbraio ore 18 (Dazn-Dazn1)

Juventus-Inter | Domenica 16 febbraio ore 20.45 (Dazn-Dazn1)

26.a giornata Serie A

Inter-Genoa | Sabato 22 febbraio ore 20.45 (Sky-Dazn)

Como-Napoli | Domenica 23 febbraio ore 12.30 (Dazn-Dazn1)

Empoli-Atalanta | Domenica 23 febbraio ore 18 (Sky-Dazn)

La data e l’orario di Napoli-Inter saranno comunicati prossimamente. La programmazione del match dipenderà dalla collocazione dell’andata dell’ottavo di finale di Champions League che l’Inter disputerà tra il 4 e il 5 marzo.