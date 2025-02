Joao Felix all’Inter a gennaio, Marotta allo scoperto: ecco come è andata

Le dichiarazioni del Presidente nerazzurro prima della sfida del ‘Meazza’ contro la Fiorentina: “Amarezza per come abbiamo perso giovedì”

“La sconfitta di giovedì deve essere uno stimolo”. Così Marotta a ‘Dazn’ prima del match contro la Fiorentina, che arriva quattro giorni dopo la pesante sconfitta del ‘Franchi’ proprio coi Viola. Con il pareggio del Napoli contro l’Udinese, stasera l’Inter di Inzaghi ha l’opportunità di cancellare il 3-0 di giovedì scorso portandosi a -1 dalla formazione di Antonio Conte.

“Nei giorni scorsi c’era un po’ di amarezza per come abbiamo perso – ha sottolineato il Presidente nerazzurro – ma credo che questo aspetto diventi uno stimolo in più per stasera.

Se le tante partite possono incidere sulla stanchezza mentale? Assolutamente sì, la testa in questo periodo era pesante dal punto di vista psicofisico. Non è un alibi e non capita solo a noi – evidenzia Marotta – però dobbiamo essere ancora più bravi e cambiare il difetto in pregio, adeguandoci a un calendario fin troppo stressante”.

Joao Felix, Marotta: “Interesse ma nessuna trattativa”

Parentesi finale sul calciomercato, con Marotta che ha confermato l’interesse per Joao Felix – poi andato al Milan – nella sessione invernale che si è da poco conclusa. Al contempo, però, sottolineato che non si è andati oltre: “Non abbiamo avviato nessuna negoziazione, ma certamente valutato i giocatori che potevano spostarsi dai loro club.

Alla fine abbiamo deciso di restare con il nostro organico, non approfondendo quello che era un interesse da parte nostra. Fermo restando il rispetto per il giocatore”.

Joao Felix in conferenza: “Anche l’Inter su di me, però avevo già scelto il Milan”

Oggi è stato il portoghese, nella conferenza stampa di presentazione, a parlare dell’interesse nerazzurro nei suoi confronti: “Sì, c’era anche l’Inter su di me… Il mio agente me ne ha parlato, ma avevo già iniziato a trattare col Milan. Gli ho detto che sarebbe stato impossibile, perché avevo già deciso di venire qua”.

Marotta: “Il problema dell’Inter non è fare gol”

L’Inter ha valutato l’innesto di un nuovo calciatore offensivo visto il rendimento deludente di Taremi e la totale inconsistenza sia Arnautovic che di Correa: “Ma statistiche alla mano siamo il miglior attacco del campionato, dunque il problema della squadra non è fare gol. Diciamo che non c’è un problema grosso, però in certi momenti bisogna restare concentrati per portare a casa risultati in partite in cui siamo in vantaggio”.