Sucic è atterrato a Milano: visite, firma con l’Inter e San Siro | VIDEO

A meno di cambi di programma assisterà al ‘Meazza’ alla gara contro la Fiorentina in programma questa sera. Il croato sarà nerazzurro dal prossimo luglio

Petar Sucic è atterrato stamattina a Milano per svolgere le visite mediche prima della firma sul contratto che lo legherà all’Inter per i prossimi cinque anni.

Sucic all’Inter, operazione da 14 milioni di euro

Il club nerazzurro ha chiuso con la Dinamo Zagabria diversi giorni fa, prima della chiusura del calciomercato invernale. Operazione da 14 milioni di euro più 2,5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita (o plusvalenza).

Play e mezz’ala, attualmente infortunato al metatarso, il classe 2003 nato in Bosnia farà tappa alla clinica Humanitas di Rozzano per poi spostarsi al Coni per l’idoneità sportiva. Terza tappa sarà la sede di Viale della Liberazione per la firma sul contratto.

Sucic potrebbe sostituire Frattesi

A meno di cambi di programma sarà in tribuna stasera al ‘Meazza’, per assistere alla sfida contro la Fiorentina dei suoi nuovi compagni, anche se lui sarà un calciatore nerazzurro solo dal prossimo luglio. Potrebbe essere il sostituto di Frattesi, destinato alla partenza nel prossimo mercato estivo.