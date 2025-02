Inzaghi punta su Taremi: la coppia che ha in mente per il futuro dell’Inter

L’impatto di Mehdi Taremi con la maglia dell’Inter non è stato quello che in molti si aspettavano: Inzaghi, però, lavora su una nuova coppia

Quando l’Inter ha chiuso l’accordo con Mehdi Taremi, ormai un anno fa, per poi formalizzarlo a giugno scorso, in molti avevano gridato al colpo grosso per i nerazzurri. L’attaccante era entrato nei desideri di mezza Europa, a suon di grandi prestazioni, intelligenza tattica e un fiuto per il gol invidiabile, che l’ha portato a essere un punto di riferimento essenziale per il Porto.

In Italia, però, le cose non stanno andando così bene. Si sapeva che l’iraniano sarebbe stato un subentrante di lusso, in grado di sostituire i titolarissimi con altrettanto acume tattico e tecnico, ma i numeri vanno contro Taremi e anche ciò che si vede in campo. Sono pochissimi i gol realizzati finora, di cui la maggior parte su rigore e spesso l’ex Porto resta colpevolmente fuori dal gioco.

Mentre si inizia a parlare di un addio prematuro a fine stagione, c’è ancora tempo per ribaltare la situazione in una stagione ricca di impegni da onorare, praticamente su tutti i fronti, e che terminerà con il Mondiale per club. Intanto, Inzaghi ha una nuova idea in cantiere.

Taremi con Thuram e non con Lautaro: l’ultima idea di Inzaghi

Spesso il tecnico di Piacenza ama ruotare le sue punte e trovare le coppie migliori, tenendo sempre ben presente che i titolari assoluti in attacco restano Marcus Thuram e Lautaro Martinez. Senza dubbio, però, ci sarà bisogno di tutti e proprio per questo Arnautovic e Taremi saranno comunque risorse importanti da qui a fine anni.

Contro la Fiorentina è stata la volta dell’austriaco per un motivo ben preciso. In questa stagione, abbiamo visto spesso Lautaro girare attorno a Thuram, venire incontro e smistare il pallone, con il francese ben piantato in area o impegnato ad allungare le difese avversarie attaccando la profondità.

Con l’uscita del francese causa infortunio e il Toro a mantenere lo stesso ruolo, aveva più senso schierare un bomber d’area come Arnautovic. Taremi eccelle nella rifinitura e nel gioco corale, per cui è più probabile vederlo ancora con Thuram che con il capitano nerazzurro. Certo, poi ci saranno delle eccezioni, anche in base all’avversario.