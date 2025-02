L’Inter gli dice addio: è fatta, firma gratis col Barcellona

Era stato accostato anche all’Inter ma sono sempre stati pochi i dubbi sul suo possibile approdo in blaugrana, dal prossimo anno sarà a corte del connazionale Flick

La lunga e faticosa ricerca del potenziale sostituto di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij procede senza sosta, sebbene non ci sia poi così tanta fretta di convolare a nozze con qualcuno sol perché si ipotizza che entrambi i due centrali nerazzurri si avvicinino sempre più verso l’addio all’Inter.

Un’operazione simile, per Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, richiede soprattutto pazienza. Regalare l’erede ideale non sarà facile neppure a ridosso dell’apertura dei battenti della sessione estiva, ma certo è che le idee saranno quantomeno chiare per favorire un ingresso di caratura alle dipendenze di Simone Inzaghi.

Fra gli elementi sondati finora, alcuni permangono in lista. Altri potrebbero entrarvici presto in base alle prestazioni ultime in questo finale di stagione. Mentre qualcun altro ancora, come nel caso di un certo Jonathan Tah, dovrà esser presto dimenticato.

Tah ha deciso, sì convinto al connazionale Flick: è sussulto blaugrana

Il motivo è molto semplice: l’esperto difensore centrale tedesco, oggi capitano del Bayer Leverkusen, partirà presto a parametro zero. Niente rinnovo di contratto, come ipotizzato diversi mesi fa con un buon margine di certezza.

La decisione fa capolino esclusivamente ai desideri del calciatore, nonostante i diversi tentativi presentati dalla dirigenza tedesca per discutere sulla sua permanenza.

L’Inter gli è stata addosso a distanza di sicurezza, al fine di non far trasparire nulla sul proprio interesse. Del resto, le priorità sono comunque altre. Ma forse anche per il fatto che, consapevolmente, i costi di gestione fra ingaggio e commissioni sarebbero stati ancora piuttosto alti per le casse societarie.

L’approccio in sordina ha quindi permesso ad altri club come il Barcellona di farsi avanti e progredire con maggiore insistenza nei discorsi per la sua annessione ad un progetto ex-novo.

Così, dopo settimane di rinnovata vicinanza, il club blaugrana sarebbe ormai ad un passo dall’approntare i documenti che verranno presto presentati al cospetto dell’entourage di Tah. Salvo sorprese dell’ultimo minuto che spezzerebbero la firma, il difensore verrà accolto a partire dal prossimo luglio dal suo connazionale Hans-Dieter Flick.