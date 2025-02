Inter, la Thu-La si separa? Clamoroso: 185 milioni!

Due big europee interessate ai due gioielli della corona nerazzurra, operazioni difficili ma l’Inter ascolterà ogni offerta. Lautaro è inamovibile

Si è largamente parlato, nelle scorse settimane, della necessità di metter mano al mercato per rinforzare il reparto offensivo. Ciononostante, niente fretta e nessun allarmismo all’orizzonte.

Perché l’Inter procederà con la dovuta calma, per capire in che modo – e soprattutto a fronte di quali sacrifici – sarà possibile metter su una squadra forte in ciascun blocco. Anzitutto, come ormai appurato, sarebbero da considerare fuori dal giro del prossimo anno sia Marko Arnautovic che Joaquin Correa. Due uscite, per due spazi da riempire con calciatori giovani sì, ma di qualità.

Contrariamente, Mehdi Taremi dovrebbe esser confermato. Anche per dargli modo di esprimere realmente tutto il suo potenziale, rimasto sopito per lunghi tratti di questa abbondante prima metà di stagione.

E se per certi versi dovrebbe esser data per scontata la permanenza dei due colossi Lautaro Martinez e Marcus Thuram, allo stesso modo non si può esser certi che i due bomber nerazzurri possano essere oggetto di discussioni di mercato, di una certa importanza economica.

Simone Inzaghi difficilmente si priverebbe della sua accoppiata preferita, ora che la sintonia fra i due ha raggiunto il massimo storico. C’è feeling, segnano tanto e s’intendono alla grande. Basta e avanza per continuare così. Eppure la dirigenza capitanata da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio sa che a fronte di un’offerta cospicua, non si può volgere il capo dall’altra parte a priori. Tutto va ascoltato, con raziocinio.

Due big dietro l’angolo per Lautaro e Thuram: Inter restia alla cessione, ma che tentazione

Sia dalla Spagna che dall’Inghilterra piovono novità interessanti. Su Lautaro ci sarebbe l’interesse dell’Arsenal, la quale si muoverebbe per almeno 100 milioni di euro. Allo stesso modo, la vorrebbe spuntare il Paris Saint-Germain per Thuram, al di là di qualche sirena dalla Premier League.

Su quest’ultimo il discorso si complica ulteriormente perché, almeno fino a questo momento, pende ancora una clausola da 85 milioni che l’Inter vorrebbe rimuovere al più presto, proprio per evitare assist indesiderati alle rivali europee. A fronte di un nuovo contratto, quindi, calerebbero le chance di vedere Thuram lontano dall’Inter in futuro.

Fra i due, in ogni caso, le percentuali di permanenza sono leggermente differenti. Senza nulla togliere al geniale francese, Lautaro assume un ruolo fondamentale per gli schemi di squadra anche all’esterno del rettangolo di gioco e al di fuori dei novanta minuti.

Appare logico pensare che, semmai Marotta e Ausilio non dovessero proprio riuscire a trattenersi dal convolare ad un accordo con una realtà estera, l’oggetto della discussione sarebbe proprio l’ex Borussia Monchengladbach. Del resto, è tutta golosa plusvalenza.