Inter, sei calciatori nel mirino: “Ecco perché a Inzaghi non si perdona niente”

Nerazzurri criticati ad ogni passo falso, ma ancora in corsa per Scudetto, Champions e Coppa Italia. Riparte il duello a distanza con il Napoli

L’Inter ha dimostrato ancora una volta di sapersi rialzare. E di non ascoltare le critiche. Ad ogni passo falso, come la brutta sconfitta di Firenze, piovono giudizi pesanti su Simone Inzaghi e la sua squadra. Ma a metà febbraio è l’unica formazione ancora in corsa su tutti i fronti.

In difesa del tecnico piacentino è giunto il noto giornalista sportivo Giancarlo Padovan, che pur non essendo tifoso interista ha voluto chiarire, ai microfoni del sito ‘news.superscommesse.it’, che “trovo assolutamente ingenerose le critiche a Inzaghi, sia per quello che ha fatto in passato, sia per quello che sta facendo adesso. Forse ci si scorda che l’Inter è in piena lotta per lo scudetto, che è già approdata agli ottavi di finale di Champions League ed ai quarti di Coppa Italia.

Il problema di Simone è uno solo: dal momento che ha a disposizione una rosa di giocatori forti, non gli si perdona mai niente. Non la sconfitta contro la Fiorentina, né quella in finale di Supercoppa Italiana e nemmeno il pareggio nel derby di ritorno. Ma Inzaghi ha sempre saputo risollevarsi molto bene nei momenti difficili”.

Corsa scudetto, Padovan: “Duello Inter-Napoli, Atalanta meno brillante causa infortuni”

Per quanto riguarda la corsa scudetto, Padovan non ha dubbi nel sostenere che sarà una lotta a due tra le formazioni di Conte e Inzaghi: “Secondo me sarà un duello, perché ci sono solo Napoli e Inter: l’Atalanta ha tanti infortunati e non la vedo più brillante come a inizio stagione”.

I bergamaschi di Gasperini potrebbero sfruttare i difficili impegni in trasferta del Napoli contro la Lazio e dell’Inter contro la Juventus, ma il distacco in classifica per il giornalista sportivo resta troppo ampio: “Cinque punti dai partenopei per me sono tanti, e devono superare anche l’Inter… Poi i passi falsi possono capitare a chiunque, lo dico anche a quei tifosi che hanno criticato Inzaghi: tutti commettono degli errori, anche i top club.

In questo mese e mezzo i nerazzurri hanno avuto alcuni momenti negativi: è venuta meno la lucidità dal punto di vista atletico, mentale e fisico. E sono venuti meno anche alcuni punti fermi come Dimarco, Calhanoglu, Frattesi, Thuram, Lautaro Martinez e Taremi. Non è un periodo splendido, ma le squadre ogni tanto attraversano fasi più complesse. Però basta una scintilla e si riaccende l’entusiasmo”.