La caviglia fa ancora male: scelta fatta, salta Juve-Inter

Manca sempre meno al derby d’Italia, ma dalle infermerie non arrivano assolutamente delle buone notizie per i tecnici: out per il problema alla caviglia

Le assenze tengono in ansia i tifosi di Juventus e Inter. Sappiamo quanto il match sia molto sentito da entrambe le città e la volontà da parte delle squadre è quella di poter regalare una gioia ai propri supporters. Il rischio, però, è quello di dover assistere ad una sfida senza qualche protagonista. Gli infortuni stanno condizionando questa parte di campionato e quindi anche le formazioni potranno subire dei cambiamenti.

La caviglia ad uno dei possibili fa ancora male e a questo punto una sua presenza è davvero a rischio. Alla fine la scelta dovrebbe essere quella di non prendere rischi e lasciarlo ancora una volta a casa. Una assenza importante considerato il fatto che parliamo di una partita molto sentita e importante anche per i singoli obiettivi.

Juventus-Inter: tegola per il tecnico, assenza certa

Il match di Torino potrebbe vedere diverse assenze solamente in casa bianconera. L’Inter deve capire se potrà contare su Thuram e Arnautovic. Discorso diverso per la Juventus. La caviglia di Cambiaso è ancora indolenzita e l’esterno difficilmente potrà essere a disposizione per la sfida di domenica. Con lui out anche Douglas Luiz, che si è fermato per un affaticamento muscolare.

Inter: Thuram ‘punta’ i bianconeri

Se Cambiaso non potrà essere a disposizione di Motta, Inzaghi spera di poter riuscire a recuperare Thuram. La caviglia del francese continua a fare male, ma il giocatore farà di tutto per allenarsi con il gruppo e sabato e rientrare tra i convocati. La volontà c’è, bisognerà capire come risponderà il suo corpo alle sollecitazioni che arriveranno dal campo.

L’obiettivo resta quello di partire per Torino e magari partire proprio titolare. Naturalmente la linea di Inzaghi non è intenzionata a cambiare e il calciatore scenderà in campo solamente se sarà al 100%. Contro la Fiorentina la sostituzione è stata dovuta alla possibilità di infortuni muscolari a causa di una corsa non proprio ideale. E naturalmente da parte del tecnico non c’è alcuna intenzione di prendersi dei rischi con Thuram.

L’ottimismo non manca. Ad Appiano Gentile si spera di poter vedere il giocatore in gruppo domani. Se sarà così, allora per Thuram la presenza a Torino diventa realtà. Altrimenti dovrà stare ai box per questo turno.

Dimarco e Bastoni pienamente recuperati

Nessun problema, invece, per Dimarco e Bastoni. Entrambi sono pienamente recuperati e saranno a disposizione di Inzaghi per la sfida contro la Juventus. Un doppio rientro assolutamente fondamentale per il tecnico piacentino.