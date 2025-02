Esami Thuram e terrore Inter: annuncio Sky Sport

Ad Appiano Gentile c’è preoccupazione per le condizioni del francese dopo il problema accusato alla caviglia sinistra contro la Fiorentina

Dopo il successo molto importante contro la Fiorentina, l’Inter è tornata in campo per preparare in modo attento il big match contro la Juventus. Ad Appiano Gentile sono diversi i giocatori da valutare. Ma se per Bastoni e Dimarco la certezza di un recupero per la trasferta di Torino era praticamente sicura, discorso diverso per Thuram e Arnautovic. Entrambi sono usciti acciaccati dalla sfida di lunedì ed ora le condizioni sono assolutamente da valutare.

In particolare, vista anche l’importanza, i fari sono puntati su Thuram. Il francese ha lasciato il campo nel primo tempo contro la Fiorentina per un problema alla caviglia sinistra. Le sue condizioni hanno immediatamente preoccupato Inzaghi e lo staff medico tanto che il club ha deciso di sottoporre il giocatore a degli esami strumentali per capire meglio l’entità dell’infortunio e capire se potrà essere a disposizione per la partita contro la Juventus.

Inter: le condizioni di Thuram

Le condizioni di Thuram sono state sotto la lente d’ingrandimento in casa Inter in queste ultime ore. L’attaccante francese si è sottoposto agli esami medici per capire meglio il problema accusato contro la Fiorentina. Fortunatamente, come evidenziato da Sky Sport, non sono state evidenziate lesioni e quindi ora bisognerà capire quando smaltirà il dolore. Solo in quel momento capiremo quando potrà nuovamente tornare a disposizione di Inzaghi.

Juve-Inter: c’è fiducia per il francese (e non solo)

Inzaghi spera di poter recuperare tutti per la trasferta di Torino. Ad oggi la certezza è rappresentata dalla convocazione di Dimarco e Bastoni. Il primo ha saltato la Fiorentina per la febbre ed è tornato in gruppo. Smaltito anche il leggero affaticamento per il centrale. Ci sarà Dumfries, che ha scontato la squalifica. Mentre restano da valutare Thuram e Arnautovic.

Ad Appiano Gentile c’è fiducia che entrambi potranno essere a disposizione per Torino. Per il francese dipenderà da come reagirà la caviglia nei prossimi giorni. L’assenza di lesione consente comunque di essere ottimisti. Lo stesso si può dire anche per l’austriaco, ma su di lui si dovrà attendere il sabato per capire meglio la sua presenza.

Come spiegato in precedenza, c’è fiducia sul recupero di entrambi e per questo motivo Inzaghi si aspetta di averli almeno per la panchina. Naturalmente i nerazzurri non hanno intenzione di prendersi rischi e scenderanno in campo solamente in caso di problema smaltito.

Inter al completo a Torino?

I recuperi di Arnautovic e Thuram potrebbero consentire all’Inter di andare al completo a Torino. Una buona notizia per Inzaghi dopo un periodo non sicuramente facile.