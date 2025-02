Salta Juve-Inter: si è infortunato in allenamento

Altra tegola per Thiago Motta in vista della super sfida di campionato con l’Inter, perde un mediano e un difensore. Speranze sul rientro in gruppo di Thuram

Neppure il tempo di metabolizzare il gran numero di impegni giocati nelle ultime settimane, alcuni di questi oltretutto di una certa importanza strategica, che è già tempo di pensare al derby d’Italia.

Juventus e Inter arrivano alla domenica sportiva con due situazioni complessivamente distinte fra loro ed obiettivi ad oggi altrettanto differenti, ma col medesimo spirito e la voglia matta di spuntarla sulla rivale di sempre. Con un pizzico di preoccupazione, si potrebbe aggiungere.

Non si tratta soltanto di una questione di numeri confezionati finora in stagione, né tantomeno del livello qualitativo delle due squadre che potrebbero spaventarsi a vicenda, se dovessero riuscire a mettere in pratica tutti i precetti provati in allenamento. Quanto piuttosto dell’ennesimo forfait infortunistico che coinvolge la realtà bianconera di Thiago Motta.

Douglas Luiz ne salta un’altra, questa volta è il derby: preoccupa Kelly, scalpita Thuram

L’allenatore italo-brasiliano ha infatti dovuto fare a meno del mediano Douglas Luiz nel corso della consueta seduta d’allenamento avvenuta sui campetti della Continassa.

Alla base della sua assenza ci sarebbe un affaticamento muscolare di lieve entità accusato ieri, che complica ulteriormente la sua già complessa situazione all’interno dello scacchiere gerarchico della ‘Vecchia Signora’.

Va infatti ricordato che l’ex Aston Villa è stato cercato, voluto e prelevato con forza dalla Juventus a fronte di una spesa enorme, fino a questo momento tutt’altro che giustificata a causa di prestazioni insoddisfacenti e problematiche fisiche ripetute.

Il pesante ko del calciatore, proiettato verso il forfait in occasione del derby con l’Inter, non è comunque l’unico ad aver messo in apprensione Thiago Motta. Fuori anche Lloyd Kelly nelle scorse ore, a causa di un problema gastrointestinale.

Nel caso in cui il difensore inglese, appena arrivato nel corso della sessione invernale di mercato, non dovesse recuperare per tempo, il reparto bianconero di riferimento si troverebbe sguarnito di un altro elemento importante.

Fronte nerazzurro, invece, Simone Inzaghi può ritenersi un tantino più tranquillo del collega, ma dovrà comunque attendere risvolti utili nella giornata di domani per poter tirare un sospiro di sollievo spensierato.

Tutto ruota infatti attorno alle condizioni di Marcus Thuram, il quale farà soltanto rientro domani in gruppo per l’allenamento di rifinitura conclusivo pre-trasferta. Semmai non dovesse farcela, contro la Juventus verrà schierato Mehdi Taremi. Quest’ultimo sarebbe stato già avvisato dallo staff, al fine di farsi tenere pronto per qualsiasi evenienza.