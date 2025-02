Bonus legati a presenze e prestazioni: così Donnaruma può firmare

Bonus decisivi per la firma di Donnarumma. E’ un momento decisivo per il futuro del portiere del PSG e della Nazionale

L’indiscrezione è stata rilanciata poco dopo l’inizio della sessione invernale di calciomercato. L’Inter è su Donnarumma e punta al portiere del PSG qualora non dovesse esserci il prolungamento del contratto in scadenza nel 2026, anno in cui scadrà quello di Yann Sommer che, a 38 anni, difficilmente sarà rinnovato.

Dopo la prima stagione al PSG in cui Pochettino gli ha spesso preferito Keylor Navas, Donnarumma ha conquistato stabilmente la titolarità, tornata in discussione lo scorso autunno quando Luis Enrique lo ha lasciato in panchina, schierando Safonov al suo posto. Un avvicendamento, seppur durato due sole partite, che ha alimentato i rumors su un possibile addio al PSG del portiere, potenziale obiettivo oltreché dell’Inter anche del Manchester City e del Bayern Monaco.

In una situazione simile, la trattativa per il rinnovo diventa cruciale. Sia il club che lo stesso Donnarumma hanno lasciato trapelare la volontà di proseguire ancora insieme ma si sa , quando ci sono in ballo calciatori di questo livello e ingaggi elevati, trovare un accordo non è una questione di immediata soluzione soprattutto se si tratta su aspetti contrattuali diversi da quelli attuali.

Donnarumma e il rinnovo con il PSG, il club pone una nuova condizione

L’accordo in essere tra Donnarumma e il PSG prevede un ingaggio per il portiere di 10 milioni di euro netti all’anno (bonus compresi). Ora le condizioni sono cambiate. Il club transalpino ha avviato un nuovo corso sia per quanto concerne gli investimenti sul mercato che sui rinnovi di contratti. Essenzialmente, nei nuovi accordi, il PSG punta ad abbassare l’entità della parte fissa, integrandola con una maggiore componente variabile con bonus legati a presenze/prestazioni e risultati ottenuti.

E’ proprio su quest’aspetto che si giocherà gran parte della negoziazione tra Donnarumma, il suo entourage e la dirigenza del PSG. La trattativa è iniziata ma non ha portato ancora a un’intesa, nonostante le parti, almeno a parole, si mostino fiduciose.

L’Inter ne osserva i possibili sviluppi, consapevole di avere già in casa il sostituto di Sommer ovvero Josep Martinez. L’ex portiere del Genoa è stato l’investimento più corposo effettuato dall’Inter sul mercato dopo la conquista dello Scudetto. I nerazzurri lo hanno acquistato per 15 milioni, una cifra elevata per un calciatore che, finora, è stato schierato titolare da Inzaghi solo nell’ottavo di finale di Coppa Italia contro l’Udinese.

Verosimilmente, Inzaghi non cambierà le gerarchie in porta anche nella prossima stagione. Per questo non è da escludere un possibile prestito per Martinez, una soluzione ideale anche per l’Inter per permettergli di giocare e valorizzare l’investimento della scorsa estate. Successivamente, se Sommer non dovesse rinnovare, il portiere spagnolo tornerà in nerazzurro per prendersi il posto da titolare nell’Inter del futuro. Donnarumma permettendo…