Jonathan David in Premier, triangolo per l’attacco dell’Inter: torna il pupillo di Ausilio

L’Inter si muoverà in attacco nella prossima sessione di calciomercato: triangolo con Jonathan David per il pupillo di Ausilio

Il calciomercato in entrata dell’Inter potrebbe sbloccarsi nei prossimi mesi e regalare dei colpi importanti per il club nerazzurro. Infatti, in attacco ci saranno di sicuro dei grandi cambiamenti e in molti si aspettano almeno un grande affare in casa della Beneamata.

Il destino di Marko Arnautovic e Joaquin Correa è ormai segnato, visto che i loro contratti scadranno al termine della stagione e anche la posizione di Mehdi Taremi resta in bilico, in attesa di una seconda parte di stagione che tutti gli interisti sperano possa essere una vera e propria svolta per l’iraniano.

Intanto, diversi profili restano caldi in entrata e vengono trattati da tempo dal club nerazzurro. Tra questi c’è anche Jonathan David, un nome che piace parecchio a tutta la società e che potrebbe arrivare a parametro zero. La situazione si sta complicando, però, per il canadese, visto che la concorrenza è sempre più ampia: oltre a Bayern Monaco e Barcellona, ci sono anche i top club di Premier League sul calciatore.

Il Manchester United punta Jonathan David: triangolo con l’Inter

Tra le società più interessate a Jonathan David c’è sicuramente il Manchester United. I Red Devils vogliono rivoluzionare ancora una volta l’attacco la prossima estate e potrebbero cedere diversi calciatori in rosa per adattare la rosa alle esigenze di Amorim. Tra gli obiettivi c’è proprio il canadese, ma allo stesso tempo potrebbero essere addirittura in due a lasciare il club.

Attenzione alle evoluzioni per il futuro di Joshua Zirkzee: l’olandese non ha mai legato con l’ambiente e non è riuscito a esprimere le sue qualità. Ma in questo caso è un altro il calciatore su cui sono cadute le attenzioni dell’Inter e si tratta di Rasmus Hojlund. Il centravanti piaceva fin dai tempi dell’Atalanta, ma i costi sono subito diventati molto elevati, per cui era impossibile concludere l’operazione con i bergamaschi.

Ora, però, ci sono più margini, soprattutto se lo United dovesse cambiare del tutto il suo attacco. Potrebbe arrivare in prestito oneroso, pari alla quota di ammortamento del cartellino del calciatore, con diritto o obbligo di riscatto, a cifre sicuramente non basse, ma non superiori ai 45 milioni di euro totali. Il ragazzo è sempre piaciuto, ma bisognerebbe trovare una soluzione anche per quanto riguarda l’ingaggio.