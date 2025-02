DIRETTA Juventus-Inter, Thuram in panchina: c’è Taremi con Lautaro | Formazioni UFFICIALI e Cronaca LIVE del match

I campioni d’Italia dell’Inter di Inzaghi affrontano la Juve di Thiago Motta nella 25esima giornata di Serie A. Segui la Diretta Live del match

L’Inter fa visita alla Juventus a Torino in una gara valida come posticipo domenicale della venticinquesima giornata del campionato di Serie A, sesto turno del girone di ritorno. Un derby d’Italia tra due formazioni separate in classifica da 11 punti in favore dei meneghini che sarà diretto dall’arbitro Mariani della sezione di Aprilia.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi vogliono dare seguito alla vittoria di lunedì scorso contro la Fiorentina che li aveva riportati ad un punto dal Napoli capolista. L’obiettivo è quello di vincere il primo big match della stagione per avvicinarsi nel migliore dei modi allo scontro diretto in chiave scudetto di inizio marzo. Dall’altra parte i bianconeri di Thiago Motta, che invece hanno inanellato tre successi di fila contro Empoli, Como e Psv Eindhoven, puntano a dare una gioia ai propri tifosi preparandosi al meglio per il ritorno dei playoff di Champions League. Il derby d’Italia sarà visibile in tv, ma anche in streaming su smartphone, tablet e pc solamente sulla app di Dazn. All’andata la sfida terminò con un pirotecnico 4-4, frutto delle doppiette di Zielinski e Yildiz e delle reti messe a segno da Mkhitaryan, Dumfries, Vlahovic e Weah. Interlive.it vi offre la sfida dell’Allianz Stadium’ tra Juve e Inter live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS-INTER

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Savona; Thuram, Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All.: Thiago Motta

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro, Taremi. All.: Inzaghi