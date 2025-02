Inter sfida Juve e Roma: carta segreta, nuovo bomber dalla Serie A

L’Inter è pronta a vedersela con Juve e Roma per un obiettivo piuttosto importante in attacco: il nuovo bomber arriva dalla Serie A

Il campionato dell’Inter è arrivato a un momento cruciale. La sfida di stasera contro la Juventus può significare tanto nel percorso dei nerazzurri verso lo scudetto e non è una partita come le altre. I pensieri della dirigenza, però, si stanno focalizzando già sul futuro e a ciò che potrebbe succedere in attacco.

Lautaro Martinez è intoccabile, ma la società ha intenzione di blindare anche Marcus Thuram, rinnovando il contratto del francese già nelle prossime settimane. Alle loro spalle, però, nessuno è sicuro della riconferma, anzi l’addio potrebbe verificarsi per tutti e tre gli attuali interpreti nella rosa di Simone Inzaghi.

Il tecnico di Piacenza non ha ancora visto il miglior Mehdi Taremi con la maglia dell’Inter, soprattutto sotto il profilo realizzativo, e se dovesse arrivare l’offerta giusta potrebbe subito verificarsi l’addio. I discorsi sono ancora più chiusi per quanto riguarda il futuro di Correa e Arnautovic. Entrambi dovrebbero lasciare l’Inter a parametro zero al termine della stagione. Serviranno, dunque, almeno due sostituti di livello e uno di questi potrebbe arrivare dalla Serie A.

L’Inter ha messo gli occhi su Lucca: parte la sfida in Serie A

Lorenzo Lucca sta mostrando tutte le sue qualità tecniche con la maglia dell’Udinese. Il bomber bianconero è parecchio discusso negli ultimi mesi, visto che è stato accostato in molte occasioni alle big italiane. Prima è stata la volta della Juventus, che cederà Dusan Vlahovic, ma attenzione anche alla Roma, che da tempo ha messo gli occhi sul centravanti.

Intanto, lui continua a fare bene in Friuli, tanto da attirare anche le attenzioni dell’Inter. I nerazzurri hanno bisogno di un calciatore con le sue caratteristiche e la punta piace per la struttura fisica e l’interpretazione della presenza in area di rigore.

Il problema, oltre che la concorrenza, è il prezzo del calciatore, che ora è salito fino a 30 milioni di euro. Tramite l’inserimento di alcune contropartite o con una formula particolare, l’affare è pronto a decollare.