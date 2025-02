Inzaghi studia la Juventus: due armi segrete per il derby d’Italia

Simone Inzaghi lavora per battere la Juventus e superare il Napoli in vetta alla classifica: il tecnico ha due armi segrete per il derby d’Italia

Mancano ormai poche ore da Juventus-Inter, l’appuntamento di cartello di questa giornata di Serie A e partita decisiva anche per la corsa scudetto. Sì, perché il match tra Lazio e Napoli ha dato ai nerazzurri la possibilità di arrivare in vetta alla classifica e sfruttare così il mezzo passo falso degli Azzurri.

La partita, però, è molto complicata e non va sottovalutata. È vero che i bianconeri hanno mostrato diverse incertezze in questa stagione o più che altro sono stati discontinui durante il corso della stagione. È altrettanto vero che all’andata nel 4-4 di San Siro hanno dimostrato di avere grandi qualità individuali, capaci di cambiare in qualsiasi momento il corso della partita.

Insomma, la partita non va affatto preso sotto gamba e l’Inter cerca di arrivarci al top sotto il profilo fisico, visto che ha beneficiato anche di un giorno di riposo in questa settimana, mentre la Juventus ha giocato in Champions League contro il PSV. Simone Inzaghi non può sbagliare e ha studiato al meglio il match.

Due fattori saranno fondamentali nel match tra Juventus e Inter

L’Inter dovrà pensare soprattutto ad attaccare. Questo è l’insegnamento che si nota quando la Vecchia Signora viene messa costantemente sotto pressione: tra le linee e alle spalle, la squadra di Thiago Motta ha denunciato qualche mancanza e se la Beneamata dovesse far correre velocemente il pallone, sarebbe difficile alla lunga reggere alla pressione.

Allo stesso tempo, contrariamente ad alcuni risultati negativi, la Juventus ha migliorato diverse fasi del suo gioco, soprattutto con il pallone tra i piedi. Francesco Acerbi dovrà cercare di contenere il più possibile Kolo Muani, esattamente come fatto con Kean, e non far salire gli avversari. A quel punto, sarebbe più semplice non subire le ripartenze delle ali bianconere.

Dopo il centrale, l’altra arma segreta di Inzaghi potrebbe essere Niccolò Barella. Il centrocampista potrebbe inserirsi spesso alle spalle della difesa e mettere in difficoltà la linea difensiva bianconera con la sua posizione: può essere la sua partita.