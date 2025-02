Juve-Inter, Taremi bocciato: “Giochiamo in 10”

Juve e Inter ha visto nel primo tempo un equilibrio nel risultato, ma con un protagonista in negativo tra i nerazzurri: Taremi non ha proprio convinto

L’Inter ci ha provato a lungo a sbloccare la partita contro la Juve, ma l’attacco ha sbagliato davvero tanto e condizionato la prestazione complessiva della squadra. Gli uomini di Inzaghi l’hanno preparata bene e hanno messo a disposizione del big match tutte le loro qualità tecniche e tattiche.

I peggiori in campo, però, sono i centravanti e non è esattamente il miglior modo per vincere i big match, anche alla luce di qualche possesso palla perso dalla Vecchia Signora. Lautaro Martinez ha sbagliato almeno due nette chance da gol, ma è soprattutto Mehdi Taremi che ha catturato le attenzioni negative dei tifosi.

I tifosi contro Taremi: tante critiche durante il primo tempo

L’iraniano è sembrato spesso in ritardo, lento e fuori dal gioco. È venuto spesso incontro e si è messo a disposizione della squadra, ma quello che balza all’occhio è la mancanza di feeling e la continuità con i compagni nerazzurri.

I tifosi ci sono andati giù pesante su X: un utente ha scritto “giochiamo in 10″, proprio per sottolineare la brutta prova. Un altro ha evidenziato come sia “totalmente avulso dal gioco”. Insomma, da lui ci si aspetta di più, anche se con una bella rovesciata stava per riscattarsi.

Taremi essere estraneo, giochiamo in 10 — I M IlCastiga™️ 🧨 (@IlCastiga) February 16, 2025

Quanto è innocuo Taremi — FC Lion Rock 1908 (@MarSnaaaa) February 16, 2025

Taremi totalmente avulso dal gioco sembro io che scrivo su Twitter e nessuno mi caga — ᴛʜᴏʀꜰɪɴɴ (@chososbrothers) February 16, 2025

L’assenza di Thuram si fa sentire e Taremi non sembra l’uomo giusto per fare la differenza. Ma c’è ancora tempo per riscattarsi e comunque Inzaghi ha alcune carte in panchina.