Kolo Muani all’Inter, Marotta può dare scacco matto alla Juve in due mosse

Il centravanti francese è in prestito secco dal Paris Saint-Germain alla Juventus. Il derby d’Italia si sposta sul terreno del calciomercato

Oggi avversari, domani chissà. Randal Kolo Muani sarà il pericolo numero uno per la retroguardia dell’Inter nella sfida dell’Allianz Stadium’ contro la Juventus, nel derby d’Italia che vale come posticipo domenicale della 25esima giornata di Serie A.

L’impatto del centravanti francese con il campionato italiano è stato devastante. Gol all’esordio contro il Napoli, poi doppietta all’Empoli e quindi altra doppietta al Como. Non ci è voluto molto a togliere il posto in squadra a Vlahovic, peraltro mai troppo amato dal tecnico Thiago Motta, e ora sogna di regalare una gioia ai suoi nuovi tifosi nella partita più sentita.

Kolo Muani è sbarcato a Torino a gennaio dal Psg con la formula del prestito secco, non essendoci stato tempo per contrattare sulla cifra del riscatto a fine stagione. Ma tra i due club c’è già una sorta di gentleman agreement per convertire il trasferimento a titolo definitivo, per una cifra che dovrebbe aggirarsi intorno ai 50 milioni di euro. Ma da qui a giugno molte cose possono cambiare, compresa la possibilità di altre società di inserirsi nell’affare. In particolare, attenzione all’Inter.

Inter, Psg su Thuram: Kolo Muani in cambio se la Juventus non lo conferma

Non è un mistero che il Paris Saint-Germain voglia rivoluzionare la rosa, e soprattutto il reparto d’attacco, nella prossima stagione. Tra i principali obiettivi dei campioni di Francia c’è quello di riportare in patria Marcus Thuram.

Dal canto suo l’Inter non vorrebbe privarsi del suo numero nove e per questo ha iniziato la trattativa per il rinnovo del contratto, con l’obiettivo di togliere la clausola di rescissione inserita nell’accordo attuale e fissata tra gli 85 e i 90 milioni di euro. I transalpini potrebbero offrire lo stesso Kolo Muani, più un conguaglio in denaro, qualora la Juve non lo riscattasse.

i bianconeri il compito di trovare quella cifra che senza cessioni importanti e senza qualificazione alla prossima Champions League, potrebbe essere un problema. A tal proposito, l’Italia ha appena subito il sorpasso nel ranking Uefa da parte della Spagna: il che vuol dire che l’attuale quinto posto occupato dai bianconeri non basterebbe a qualificarsi alla massima competizione europea per club. Beppe Marotta fiuta l’affare: una maxi plusvalenza con sgarbo alla Juventus. Ma è ancora presto per fare previsioni.