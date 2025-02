L’Inter ha piazzato il colpo: l’annuncio UFFICIALE degli agenti

Operazione conclusa positivamente fra i club per il trasferimento delle prestazioni del calciatore, ne ha parlato l’entourage prima di chiunque altro. A corte di Inzaghi dal prossimo giugno

Altra gioia per l’Inter di Simone Inzaghi. Dopo la notizia sulla possibilità di attuare un maxi investimento per puntellare l’organico in vista della prossima stagione, al netto di un paio di uscite obbligate, i primi risultati della penetrante operatività della direzione sportiva nerazzurra portano frutti concreti.

A partire dalle prime settimane del mese di giugno, in occasione dell’apertura dei battenti della sessione di mercato straordinaria riservata dalla FIFA alle partecipanti al prossimo Mondiale per Club, il gruppo potrà accogliere un nuovo calciatore in squadra con certezza matematica ed un contratto fresco di firma fra le mani.

Non che fosse una sorpresa, perché tutte le pressioni che l’Inter aveva fatto al cospetto di Petar Sucic e la Dinamo Zagabria avevano già trovato riscontri positivi nelle scorse settimane. Quel che mancava erano soltanto piccolissimi dettagli, poi le visite mediche ed infine la stretta di mano finale. Ora, possiamo dirlo, è tutto concluso. Almeno secondo quanto raccontato dai membri dell’entourage del calciatore, facenti capo alla Arena Sport Agency.

Inter, senti l’entourage: “Sucic è dell’Inter, operazione record”

Il centrocampista croato Sucic ha completato con esito positivo le visite mediche in programma a Milano lo scorso lunedì, per poi apporre la propria firma sul nuovo contratto che lo legherà all’Inter per i prossimi anni.

Ciononostante, né l’Inter né la Dinamo Zagabria hanno potuto esprimersi a mezzo di un comunicato sui propri canali al fine di ufficializzare l’accordo raggiunto. Proprio perché, per regolamento, i club dovranno comunque attendere il primo giorno utile della sessione estiva di mercato.

Questa limitazione, tuttavia, non ha suggestionato l’entourage di Sucic che, attraverso un post sul proprio canale social dal sapore di ufficialità, ha anticipato tutti e svelato le cifre dell’operazione.

A tal proposito sono state confermate le medesime spese ipotizzate settimane addietro: l’Inter sborserà 14 milioni di euro più altri 2,5 milioni di bonus, riservando un ulteriore 10% sulla futura rivendita del cartellino del calciatore.