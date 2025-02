Non solo Joao Felix, Marotta chiama il Chelsea: occhi su un grande talento

La notizia dell’interesse dell’Inter per Joao Felix ha fatto il giro d’Italia: Marotta chiama il Chelsea anche per un altro talento

Il calciomercato di gennaio non ha portato in dote grossi affari per l’Inter, ma lo stesso non si può dire per l’altra squadra di Milano. Il Milan ha cambiato volto con gli arrivi di Santiago Gimenez, Joao Felix e Walker. Il portoghese si è già preso la trequarti rossonera con la sua qualità nello stretto, ma la storia sarebbe potuta andare diversamente.

Lo stesso calciatore ha confermato alcuni rumors sul calciomercato che vedevano un interesse dell’Inter nei suoi confronti. I nerazzurri poi non sono riusciti a chiudere l’affare, ma nel prossimo futuro le cose potrebbero andare in maniera molto diversa. Sì, perché stavolta i nerazzurri potrebbero riuscire a mettere a segno un gran colpo dal Chelsea, ancora proprietaria del cartellino di Joao Felix.

In questo caso, però, non si tratterebbe di un attaccante, ma di un talento che gioca in mezzo al campo. Proprio lì, la Beneamata potrebbe cedere Kristjan Asllani, che non ha ancora convinto del tutto in questa stagione e per un’offerta da 30 milioni di euro potrebbe partire.

L’Inter ha messo gli occhi su Amougou: un altro talento francese

Mathis Amougou ha fatto già vedere le sue qualità con le giovanili francese e con la maglia del Saint-Etienne. Nonostante abbia solo 19 anni era già diventato un calciatore molto importante per il centrocampo del club francese. A gennaio, però, è piombato su di lui il Chelsea e l’ha portato a Londra per 15 milioni di euro.

Con la maglia dei Blues, però, non ha ancora trovato lo spazio che ci si aspettava, visto che non ha ancora giocato in Premier League né in FA Cup, neanche per uno spezzone. Nonostante un contratto fino al 2033, il suo percorso di crescita potrebbe essere strutturato altrove.

Se dovesse capire che ci sono margini di trattativa, l’Inter potrebbe offrire un prestito con diritto o obbligo di riscatto condizionato, sempre attorno ai 15 milioni. Sarebbe un grande colpo in prospettiva, ma dopo solo pochi mesi non sarà facile strappare Amougou al Chelsea.