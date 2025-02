Affare tra Inter Liverpool: se Ausilio accetta, si chiude subito

L’Inter potrebbe avviare un ragionamento di mercato con i Reds: nel Liverpool c’è un giovane di belle speranze che potrebbe piacere a Oaktree

Archiviato il mercato invernale con l’ingresso in prestito di Zalewski e l’acquisto per giugno di Sucic dalla Dinamo Zagabria, i dirigenti nerazzurri si saranno già attrezzati per organizzare i colpi da chiudere per l’estate. La speranza dei tifosi è che dopo due anni caratterizzati da un mercato in entrata all’insegna del risparmio la società possa stupire con qualche colpo di rilievo.

La nuova proprietà non pare tuttavia orientare a imitare Milan e Juve: i nomi grossi vuole evitarli, per concentrarsi sui giovani di prospettiva, utili ad abbassare l’età media e il monte ingaggi e, magari, funzionali anche come investimenti in ottica di player-trading. Per la prossima stagione, però, l’Inter potrebbe dover intervenire su tutti i reparti.

La questione più urgente da risolvere sembra quella del centrale, ma bisognerà prendere anche un paio di nuovi attaccanti, un nuovo centrocampista (e forse anche un nuovo mediano). Qualora Zalewski dovesse tornare alla Roma e Buchanan dovesse rietrare dopo una stagione deludente, Marotta e Ausilio dovrebbero anche trovare un nuovo esterno. E poi potrebbe servire anche un portiere.

Joseph Martinez non ha avuto finora grande spazio. Ed è un chiaro sintomo che qualcosa nell’investimento fatto la scorsa estate sia andato storto. Forse lo spagnolo non è all’altezza di rubare minuti a Sommer. In questo senso è complicato intenderlo come l’erede designato dello svizzero per proteggere la porta nerazzurra. Molti operatori di mercato sono infatti certi che l’Inter stia continuando la propria caccia a un nuovo portiere.

Un portiere dal Liverpool: l’idea nerazzurra

In questi mesi, quindi, verranno proposti diversi profili. Magari anche Jaros, giovane chiuso da Allison al Liverpool. Il classe 2021 è tornato in Premier dopo vari prestiti. Lo scorso anno ha giocato poco anche in un club non di primissima fascia come lo Sturm Graz. L’esperienza austriaca ha rappresentato la sua quarta cessione in prestito. Precedentemente aveva giocato nel St Patrick’s Athletic, nel Notts County e poi nello Stockport in League Two…

Il promettente portiere ceco è del Liverpool dal 2017 e finora non è riuscito ancora a imporsi nonostante sia da tutti considerato un profilo molto promettente. Pensare che uno come Jaros possa entrare all’Inter come sostituto di Sommer appare tuttavia poco verosimile. I nerazzurri vogliono un profilo top e continuano infatti a seguire Carnesecchi e Donnarumma. Quello che piace di più è il classe 2000 scuola Cesena. Ausilio, in particolare, dovrebbe premere per il portiere dell’Atalanta.

Il ritorno di Stankovic sarebbe potuto essere preso in considerazione qualora il ragazzo avesse confermato sul campo le ottime impressioni offerte nella prima parte di stagione con la maglia del Venezia. L’infortunio lo terrà, però, verosimilmente fuori per il resto della stagione.

Carnesecchi o Donnarumma

La prossima stagione l’Inter non potrà affidarsi a un portiere di trentasette anni. Pur volendo tenere Sommer in rosa, bisognerà per forza affiancargli un’alternativa pronta, com’è stato con Handanovic nell’anno di Onana. Il profilo più interessante sul mercato è quello di Marco Carnesecchi dell’Atalanta, ma solo nel caso in cui la Dea non alzi troppo il prezzo. Il limite massimo per l’Inter è di 40 milioni: un prezzo da abbassare con l’inserimento di contropartite.

Magari potrebbe essere inserito nell’affare lo stesso Martinez. In alternativa, lo spagnolo potrebbe essere messo sul mercato, anche se non sarà semplice recuperare i 15 milioni spesi l’estate scorsa. In generale, l’Atalanta non è un cliente comodo. E qualora i bergamaschi dovessero cedere pezzi pregiati come Lookman, Ederson ed Hein, incassando più di 100 milioni, potrebbero poi anche alzare un muro sull’uscita del loro portiere.

Gigio Donnarumma piace tanto a livello tecnico ma è considerato un obiettivo fuori mercato per l’ingaggio. Di recente, l’ex Milan ha ribadito di non voler lasciare il PSG, e il club parigino dovrebbe aver anche riaperto i colloqui per un rinnovo. Molto dipenderà dalla proposta economica. Il PSG potrebbe infatti proporre una revisione al ribasso dello stipendio. A quel punto il portiere potrebbe scegliere di valutare altre opzioni, capendo che la parte fissa del suo ingaggio non può più essere quella di un tempo.