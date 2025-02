Donnarumma-Inter, un’opportunità per entrambi: Carnesecchi il profilo da Oaktree | INTERLIVE

L’ex Milan non lascia insensibili i dirigenti e lo stesso classe ’99 è allettato dall’ipotesi nerazzurra. Ma il portiere dell’Atalanta è quello in linea coi parametri del fondo

L’Inter punta Carnesecchi per il dopo Sommer, ma allo stesso tempo non è insensibile al fascino di uno come Donnarumma. In Viale della Liberazione il nome del portiere ex Milan intriga non poco, ma come appurato da Interlive.it l’apprezzamento è piuttosto reciproco. Anzi, forse più forte in Donnarumma che nell’Inter, in eccellenti rapporti col suo agente Enzo Raiola.

Donnarumma, il rinnovo col Psg e la voglia di Serie A

Questo anche perché il classe ’99 non è più così certo di rimanere al Psg, con il prolungamento contrattuale di Luis Enrique (il quale non impazzisce per lui) che può essere visto non certo favorevole alla sua permanenza a Parigi. Peraltro per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026, il club di Al-Khelaifi vorrebbe ridiscutere al ribasso il suo ingaggio di circa 12 milioni bonus inclusi.

Il ritorno in Italia è molto più di un piano B alla permanenza in Ligue 1, del resto non abbondano soluzioni alternative. Con tutta franchezza, ‘Gigio’ non ha la fila di pretendenti disposte a svenarsi per lui.

Inter e Donnarumma, un’opportunità per entambi. Gli ostacoli al matrimonio

L’Inter intriga Donnarumma, ad Appiano ritroverebbe il suo amico ed ex allenatore Spinelli. Il problema è e sarebbe l’ingaggio, quindi dovrebbe accettare un sostanzioso taglio – non potrebbero dargli lo stesso ingaggio di capitan Lautaro, cioè 9 milioni più bonus – e non è detto che basterebbe.

Oaktree darebbe il via libera all’arrivo di un calciatore difficilmente rivendibile e con uno stipendio così elevato? Non c’è nemmeno più il decreto crescita.

Carnesecchi in cima alla lista: nome perfetto per Oaktree

Perfettamente in linea coi parametri del fondo Carnesecchi (stipendio attuale inferiore al milione!), anche se l’affare con l’Atalanta sarebbe piuttosto oneroso.

Vedremo quale saranno le prossime mosse per l’erede di Sommer, con l’Inter che potrebbe provare a portarlo ad Appiano già nella prossima estate.

Ausilio e Marotta vogliono cascare in piedi, cioè prendere un portiere che possa restare a lungo.

Tesoretto da Martinez

Per ora la certezza è che non sarà Josep Martinez, anzi lo spagnolo potrebbe fare da tesoretto all’acquisto di un nuovo portiere.