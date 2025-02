Anima argentina per l’Inter: doppio colpo in arrivo

Il mercato nerazzurro all’insegna del calcio sudamericano: due argentini per Inzaghi, ecco gli obiettivi per l’estate nerazzurra

Indipendentemente da come terminerà l’attuale stagione – Scudetto e Champions League restano alla portata della squadra di Simone Inzaghi – ciò che sarà fondamentale nel prossimo futuro dell’Inter resta il calciomercato. Un tema bollente che può regalare parecchie sorprese.

Marotta e Ausilio hanno in mente un restyling della rosa a disposizione del tecnico piacentino e così, con mesi d’anticipo, la dirigenza di Viale della Liberazione sta sondando il terreno per alcuni colpi di assoluto valore che farebbero certamente fare il salto di qualità. Si parla soprattutto di attacco.

Un attacco che vedrà l’addio di Arnautovic e Correa e che – se dovesse presentarsi l’offerta giusta – potrebbe pure vedere la partenza di Mehdi Taremi dopo una sola stagione a Milano. Rivoluzione totale, o quasi. E sono essenzialmente due i nomi – entrambi argentini – che stanno già infiammando il popolo nerazzurro: fari puntati in Serie A.

Occhi in Serie A: due argentini per la nuova Inter

Santiago Castro era e rimane una delle sorprese più gradite del calcio italiano, a Bologna sta mostrando tutte le sue qualità a soli 20 anni. Un attaccante moderno che, per molti versi, ricorda capitan Lautaro Martinez.

È anche per tale ragione che l’Inter vuole muoversi con largo anticipo, per garantirsi uno degli attaccanti più forti del prossimo futuro anticipando la concorrenza di altre big. Ma non sarà semplice. Il classe 2004 viene valutato almeno 25 milioni di euro dal Bologna che lo ha messo sotto contratto fino all’estate 2028. D’altro canto Castro lato ingaggio l’Inter avrebbe ampi margini di manovra: il ragazzo, in Emilia, guadagna appena 500mila euro a stagione.

I numeri di Castro, arrivato nel gennaio 2024 dal Velez per appena 13 milioni, parlano chiaro: 8 gol e 8 assist vincenti in 33 presenze, tra campionato e coppe. E i margini di miglioramento sono enormi. Potrebbe dunque essere lui una delle primissime pedine che varcherà le soglie di Appiano Gentile la prossima estate. Ma non è finita qui.

Non solo Castro: l’Inter punta anche Nico Paz

L’Inter non smette di pensare nemmeno a Nico Paz, fantasista argentino che sta facendo impazzire proprio tutti in Serie A. Il Como ci ha visto lungo e per appena 6 milioni lo ha strappato al Real Madrid, una manciata di mesi fa.

Pur mantenendo una clausola di riacquisto e il 50% di incasso sulla futura rivendita, non è chiaro se Florentino Perez sia convinto nel riportarlo nella Liga. Il classe 2004, che ha esordito con la Nazionale Argentina lo scorso 15 ottobre, sta dimostrando di essere un vero e proprio fuoriclasse. 5 reti e 4 assist in 22 apparizioni con il Como, un perno fondamentale per la squadra di Fabregas che difficilmente rimarrà dov’è oltre la prossima estate. Nico Paz a Como guadagna appena 300mila euro a stagione.

L’Inter sembra intenzionata a fare un grosso investimento su due giovanissimi, assecondando le richieste di Inzaghi ma soprattutto la nuova politica di Oaktree su acquisti di talento e prospettiva. La dirigenza di Viale della Liberazione ha sondato il terreno per Nico Paz già nel mese di gennaio: la valutazione del suo cartellino è molto vicina a quella di Castro. Stessa età. medesima scadenza, classe da vendere. Un duo che farebbe sognare i tifosi nerazzurri.