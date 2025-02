Bufera dopo Juve-Inter: “Comunicato sull’esonero di Inzaghi”

Nuova sconfitta da parte dei nerazzurri e il tecnico piacentino che ritorna nella bufera per alcune scelte che non sono piaciute ai tifosi

Aria pesante in casa Inter dopo il ko contro la Juventus. Sappiamo molto bene quanto la sfida è sentita dai tifosi e la sconfitta rappresenta un neo in questa stagione. Ma a preoccupare in questo momento è la difficoltà che la squadra di Inzaghi sta dimostrando in alcune partite. Due sconfitte consecutive in trasferta e una rosa che non sembra essere così lunga come dalla società si è sempre detto. Se i titolarissimi sono in giornata no, dalla panchina non si riesce assolutamente ad avere quel cambio di passo che ci si aspetta.

Tra i tanti finiti sul banco degli imputati c’è anche Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro, come accade ormai dopo ogni sconfitta, è al centro di una polemica sui social. In molti tifosi lo hanno individuato come principale responsabile di questa sconfitta e il verdetto è fulmineo.

Juve-Inter: Inzaghi il principale responsabile per i tifosi

Possiamo dire che a Torino abbiamo visto una squadra nerazzurra dalle due facce. Nel primo tempo Lautaro e compagni sono stati padroni del campo senza, però, riuscire a sbloccare il risultato. Nella ripresa un passo indietro davvero preoccupante e che nessuno si aspettava. I cambi non hanno dato l’impulso sperato ed è proprio la gestione delle sostituzioni e della partita di Inzaghi che non è piaciuta ai tifosi.

Il tecnico piacentino nell’occhio del ciclone

Sui social in molti si sono scatenati contro Inzaghi dopo la sconfitta di Torino. Non è assolutamente la prima volta che succede questo e il tecnico piacentino è stato sempre molto bravo a rispondere sul campo. Ma bisogna dire che il ko contro la Juventus ha portato diversi tifosi a chiedere l’esonero dell’allenatore.

“Voglio il comunicato ora – scrive un tifoso nerazzurro – deve essere esonerato e al suo posto deve arrivare Allegri“. Un pensiero condiviso anche da un altro supporters interista che pubblica la foto del livornese e scrive: “Marotta, per il bene dell’Inter fai la cosa più saggia. Inzaghi indegno“. C’è chi si sofferma sull’esperienza del tecnico piacentino e chiede alla società di lasciarlo andare perché “la sua reale dimensione è alla Lazio o alla Fiorentina“.

Critiche e rabbia dovute in particolare alla sconfitta contro la Juventus. Ma il Napoli ora è a due settimane e sbagliare anche quella partita potrebbe essere fatale per i nerazzurri e Inzaghi.

Inter chiamata al riscatto

Una cosa è certa: l’Inter ora è chiamata al riscatto. Le ultime prestazioni non sono state realmente convincenti e i nerazzurri ora hanno l’opportunità di dare una svolta alla stagione visto che fra due settimane c’è il Napoli.