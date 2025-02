Crocevia Inter, dopo la firma può partire: due opzioni sul tavolo

L’Inter lo ha blindato con il rinnovo, ufficializzato venerdì scorso. Sono due ora le opzioni per il suo futuro

E’ stato più che esplicito, il presidente Marotta quando, in alcune recenti dichiarazioni rilasciate ancora a mercato in corso, ha ribadito che l’Inter sul futuro punterà sui giovani. E non solo per la prima squadra.

Il prossimo anno, infatti, l’Inter dovrebbe seguire la scelta già adottata da Juventus, Atalanta e Milan e allestire una squadra U23 per partecipare al campionato di Serie C. Non c’è ancora l’ufficialità ma il club sta lavorando seriamente al progetto al punto da aver già individuato nello stadio Brianteo di Monza, la sede per le partite casalinghe. Nell’eventuale U23, come già accaduto per le altre squadre di Serie A citate, andranno a confluire molti dei calciatori della Primavera allenata da Zanchetta, alcuni dei quali già vicini alla prima squadra.

Primavera dell’Inter protagonista, finota, di una buona stagione con il terzo posto in classifica in campionato a 4 punti dalla Fiorentina prima nel girone e la qualificazione agli ottavi di Youth League, ottenuta grazie al 3-1 rifilato al Lille.

Inter, ufficiale il rinnovo: due le opzioni sul suo futuro

Protagonista assoluto della vittoria contro i francesi è stato l’attaccante Matteo Spinaccé, autore di una doppietta (potete vederla nel video qui sotto) che porta a a 11 il totale dei gol segnati in stagione (7 in campionato e 4 in Youth League). Score realizzativo e prestazioni del giovane centravanti classe 2006 che hanno attirato l’interesse di alcuni club esteri, stuzzicati dall’idea di poter prendere Spinaccé a parametro zero a fine stagione.

Un proposito ora definitivamente svanito. Venerdì scorso – a conferma delle indiscrezioni circolate nei giorni precedenti – l’Inter ha ufficializzato il prolungamento pluriennale per Spinaccé senza specificare l’entità del rinnovo.

Una firma, quella del giovane centravanti arrivato nel mercato estivo 2020 dal Pordenone, che certifica ulteriormente quanto l’Inter voglia puntare su di lui. A questo punto, sono due le opzioni per Spinaccé. La prima riguarda il citato progetto di creazione della formazione U23. Qualora dovesse concretizzarsi, come probabile, l’attaccante farà parte della squadra con l’opportunità di misurarsi, per la prima volta, con un campionato di livello superiore.

Senza U23, Spinaccé può proseguire in Primavera oppure essere mandato in prestito altrove, magari in Serie B, per fare esperienza come accaduto al collega Francesco Pio Esposito, protagonista nel campionato cadetto con lo Spezia. Esposito che l’Inter vuole riportare in nerazzurro nel 2026 dopo un ulteriore anno di prestito, stavolta però in Serie A.

Matteo Spinaccé – lo ricordiamo – ha cominciato, dal 2020, la sua trafila nel settore giovanile dell’Inter segnando in totale 35. L’esperienza in nerazzurro gli ha permesso anche di avviare una carriera con le nazionali giovanili dell’Itala con 4 gol realizzati con le compagini Under 16, Under 18 e Under 19.