Ha solo 17 anni, ma sta stupendo l’Inghilterra: l’Inter lo vuole subito

L’Inter guarda in Inghilterra per mettere a segno un grande colpo sul calciomercato estivo: i nerazzurri vogliono chiudere subito l’affare

C’è una mancanza nell’attuale rosa dell’Inter, quella del fantasista in grado di cambiare la partita con le sue giocate tra le linee. La Beneamata ha cercato Joao Felix nelle scorse settimane e non è un mistero, ma piaceva anche Asensio del PSG. Due indizi fanno una prova e la prossima estate è probabile che i nerazzurri tornino a cercare un talento con queste caratteristiche.

Dovrà essere un calciatore giovane ma con determinate qualità, quelle dei numeri 10. Simone Inzaghi vorrebbe un jolly capace sia da seconda punta, sia da mezzala pura, un po’ come faceva Luis Alberto ai tempi della Lazio. Il tecnico di Piacenza ha già impostato Mkhitaryan in quella zona di campo e ora cercherà di ottenere il meglio anche da Sucic, un colpo già chiuso dalla Dinamo Zagabria.

Sulla stessa scia va il possibile arrivo di Nico Paz. In realtà, però, per l’argentino si sono complicate le cose viste le questioni relative il suo cartellino tra Como e Real Madrid. I lombardi vorrebbero togliere ai Blancos qualsiasi possibilità di riacquistare il trequartista e poi cederlo a peso d’oro, addirittura a cifre sui 50 milioni di euro. Se dovesse tornare in Spagna, invece, le cose non sarebbero più facili, visto che si potrebbe impostare solo un’operazione stile Brahim Diaz.

L’Inter vuole un nuovo fantasista: occhi su Rigg

Se non si dovesse riuscire ad arrivare a Nico Paz, piace anche un altro super talento inglese che non ha ancora neppure compiuto 18 anni. Ne ha solo 17, ma Chris Rigg sta già stupendo tutto il Regno Unito con grande qualità in possesso del pallone e per l’intensità con cui si cala nelle partite.

Non a caso, ha già giocato 28 partite e messo a segno quattro gol e un assist. È un mancino puro che può giocare da esterno destro, la mezzala e anche da trequartista puro che ama aleggiare tra le linee e rientrare in dribbling sul suo piede preferito. Caratteristiche alla Nico Paz insomma, ma anche una maturità rara nel gioco per la sua età.

Non a caso, su di lui sono già piombate le big di Premier League, ma l’Inter potrebbe anticipare tutti con un’offerta da 15 milioni che il Sunderland potrebbe essere portato ad accettare. Sono questi i colpi che piacciono a Oaktree e Rigg potrebbe scalare le gerarchie nel centrocampo dell’Inter.