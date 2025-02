Rivoluzione totale a fine stagione: idea de Ligt, il piano di Inzaghi

La cura Amorim funziona solo a metà, lo United cambierà in profondità e filtrano incertezze sul futuro del difensore olandese ex Juventus. Può tornare utile all’Inter

Il clamoroso addio di Cristiano Ronaldo nel novembre 2022 aveva fatto davvero tanto scalpore all’interno dell’ambiente del Manchester United e su suolo internazionale, lasciando intendere che il problema probabilmente potesse essere davvero lui.

Ma in realtà, quella brusca separazione ha segnato soltanto il momento apicale del lento declino della gestione Erik ten Hag, rivelatasi fallace per tutto il tempo rimanente della permanenza dell’allenatore olandese sulla panchina dei ‘Red Devils’.

Nonostante le grandi individualità in rosa, i risultati sportivi maturati dalla squadra non sono mai stati all’altezza del proprio blasone. Creando infine malumori e gran scompiglio, anche nella struttura interna della società. Così, di comune accordo fra tutte le parti situate al vertice della scala gerarchica, ten Hag è stato scavalcato da Rúben Amorim nella speranza di riscuotere una celere ripresa in campionato.

l tecnico portoghese è stato affidato da pochi mesi il compito di rivoluzionare una squadra allo sbando e senza identità, sebbene i suoi sforzi finora non abbiano portato alcun giovamento. Motivo per cui dalla prossima stagione lo United deve cambiar pagina, partendo proprio da una serie di mutamenti in organico.

United allo sbando, possono salutare i big: suggestione de Vrij per l’Inter

Sulla base di questa considerazione che diventerà presto pugno di ferro della direzione sportiva di Manchester, anche i big potrebbero non esser immuni dalla cessione. Fra gli uscenti selezionati potrebbe rispuntare il nome di Matthijs de Ligt, vecchia conoscenza di Ajax, Juventus e Bayern Monaco, alla sua prima annata in maglia ‘Red Devils’.

Il difensore centrale olandese sembra ancora lontano dai fasti dell’era bianconera e l’immissione nel periodo terminale della gestione ten Hag non lo ha certamente aiutato ad esprimere il massimo potenziale. Amorim lo apprezza ma quel che conterà, alla fine, saranno i risultati collettivi.

Il quattordicesimo posto in classifica sta strettissimo e non si esclude che la difesa, così come soprattutto l’attacco, andranno incontro ad un forte scossone. De Ligt, a quel punto, potrebbe suggestionare l’Inter di Simone Inzaghi, a sua volta alla ricerca di un centrale d’esperienza destinato a raccogliere l’eredità di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij.

Un quadro simile, tuttavia, costerebbe al difensore olandese qualche sacrificio economico legato all’ingaggio; mentre la dirigenza nerazzurra sarebbe chiamata a lavorare esclusivamente per un prestito oneroso con eventuale obbligo di riscatto.

Resta comunque poco probabile che una trattativa del genere possa andare a buon fine senza valutazioni oculate. Verosimilmente, sia Giuseppe Marotta che Piero Ausilio opterebbero per trasferimenti più semplici, economicamente meno impattanti e dedicati a calciatori più giovani.