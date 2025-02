Bestemmia di Lautaro dopo Juve-Inter: la decisione del giudice sportivo

Lautaro Martinez non è stato di sicuro il migliore in campo contro la Juve, ma si è creato un caso anche attorno alla presunta bestemmia dell’attaccante

L’1-0 rifilato dalla Juve all’Inter è un risultato pesante per il mondo nerazzurro. Sì, perché una sconfitta inflitta dai bianconeri fa sempre male, ancora di più visto che una vittoria avrebbe portato il primo posto in classifica. I temi sono tanti dopo la sfida e li abbiamo sviscerati nelle ultime ore, primo tra tutti un attacco che non ha concretizzato le tante occasioni create.

Con Thuram a mezzo servizio, anzi ancora dolorante dopo il problema alla caviglia accusato contro la Fiorentina, le sorti del reparto offensivo sono finite sulle spalle di Lautaro Martinez e Mehdi Taremi. Entrambi, però, hanno deluso le aspettative, con l’argentino che si è divorato almeno due palle gol nitide e l’iraniano che ha fatto fatica a entrare nel gioco.

A questo punto ci saranno delle riflessioni importanti da fare sui primi sostituti dei titolarissimi in sede di calciomercato, ma un altro caso incombe e ha camminato parecchio sui social. È diventato virale il video di Lautaro contro la Juve, in cui si dimena, esprime la sua rabbia per una partita storta e pronuncia anche una presunta bestemmia. Secondo molti, il labiale è inequivocabile, per cui si è parlato per tante ore di una squalifica per espressioni ingiuriose.

Perché Lautaro Martinez non sarà squalificato dopo Juve-Inter

Si attende ancora la decisione ufficiale dopo Juve-Inter, ma Lautaro non sarà squalificato dal giudice sportivo. Come anticipato da ‘Gazzetta’, infatti, senza un audio o un filmato chiaro che evidenzino senza mezzi termini quanto detto, non può scattare il procedimento disciplinare.

La seconda in classifica può tirare un sospiro di sollievo, ma resta la delusione per quanto visto in campo ed è richiesto un riscatto immediato per credere ancora nello scudetto. Lo scontro diretto contro il Napoli sarà decisivo, ma bisogna trasformare la rabbia mostrata in agonismo positivo. Solo a quel punto, si potrà tornare a parlare di tutti gli obiettivi in cantiere, primo tra tutti la difesa del titolo di campioni d’Italia.