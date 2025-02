Blitz ad Appiano, Inzaghi è furibondo: ecco cosa succede

Non si respira aria tranquilla in casa nerazzurra. La sconfitta di Torino ha lasciato qualche piccolo malumore e la società è pronto a dare un segnale molto chiaro

Mancano due settimane al primo vero crocevia della stagione. La partita contro il Napoli è segnata da tempo in rosso sul calendario e si vuole arrivare nel migliore dei modi. Inutile dire che il ko contro la Juventus ha segnato e non di poco l’ambiente. Nessuno si aspettava una sconfitta dopo un primo tempo di assoluto livello ed ora si dovrà analizzare meglio cosa non ha funzionato e dove migliorare.

Di certo la dirigenza si aspettava un percorso differente e forse meno complicato. Ma ora non è assolutamente il momento di separarsi o delle critiche. L’obiettivo è quello di arrivare compatti fino al termine della stagione e poi fare un piccolo punto. Ma il ritorno ad Appiano Gentile dopo il giorno di riposo non sarà sicuramente sereno.

Inter: il momento è delicato, entra in scena Marotta

Un giorno di riposo per ricaricare le pile e poi subito in campo per preparare la delicata sfida contro il Genoa. In questo momento i nerazzurri non devono lasciare più punti per strada. I giocatori lo sanno e la presenza ad Appiano Gentile di Marotta è un chiaro segnale. Il presidente è pronto a confermare, come riportato da La Gazzetta dello Sport, la fiducia a Inzaghi e allo stesso tempo chiedere alla squadra di ripartire dal primo tempo della Juventus.

Inter: attesa per il confronto ad Appiano

La sconfitta di Torino ha lasciato sicuramente un po’ di amarezza in casa Inter. Il nervosismo di Lautaro a fine partita conferma la volontà dell’Inter di conquistare il primo posto prima dello scontro diretto contro il Napoli. E uscire dallo Stadium con zero punti dopo un primo tempo di quel livello lascia ancora di più delusione. Ma non c’è assolutamente tempo da perdere. Lo scontro diretto per lo Scudetto si avvicina e si deve lavorare per arrivare nel migliore dei modi.

La presenza di Marotta ad Appiano Gentile è un segnale di vicinanza alla squadra in un momento non facile. Ma da parte del presidente ci sarà l’invito a modificare in parte l’atteggiamento. “La dirigenza vorrebbe ripartire dal primo tempo dello Stadium e dallo spirito avuto in Champions“, si legge sulla Rosea. Quindi da parte dei vertici della società e dello stesso Inzaghi si chiederà un cambio di passo per provare a centrare lo Scudetto.

Altro tema sarà la questione Mkhitaryan. Le parole dell’armeno subito dopo la partita non sono piaciute ai tifosi. La società non ha provato fastidio visto comunque l’esperienza del giocatore. Ma anche su questo ci potrebbe essere un confronto.

L’Inter è pronta a ripartire

A prescindere dal confronto, ad Appiano Gentile c’è una sola e importante volontà: quella di ripartire il prima possibile per dimostrare di essere ancora una volta la squadra più forte.