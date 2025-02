Inter, bilancio di Inzaghi in rosso: “Doveva vincere tre scudetti consecutivi”

Il tecnico nerazzurro nel mirino delle critiche dopo la sconfitta contro la Juventus che allontana il sogno di un altro scudetto

La Juve si è aggiudicata il derby d’Italia contro l’Inter. Un 1-0 che ha portato la firma di Conceicao ad un quarto d’ora dal 90esimo che impedisce alla squadra di Simone Inzaghi di operare il sorpasso in testa alla classifica sul Napoli.

Proprio il tecnico piacentino, insieme al capitano Lautaro Martinez reo di aver sciupato diverse occasioni da gol, è finito nel mirino della critica il giorno dopo la trasferta di Torino. Tra le accuse mosse all’ex allenatore della Lazio ci sono quelle di non essere riuscito a motivare la squadra come nella passata stagione, quando arrivò il tricolore al termine di una splendida cavalcata, ma anche le scelte riguardanti la formazione iniziale ed i cambi in corsa.

“Ho visto molta confusione da parte dell’allenatore ieri – ha detto il giornalista sportivo Tony Damascelli in diretta a ‘Radio Radio’ – Si fa sempre il paragone con il recente passato e rispetto all’anno scorso è sotto di 12 punti. Ho visto Inzaghi in affanno, ha fatto dei cambi un po’ così per capire chi poteva cambiargli partita: prima ha tolto l’asse di sinistra Bastoni-Dimarco, poi ha fatto cambi in mezzo al campo e alla fine davanti.

Secondo me Inzaghi è un ottimo allenatore per le coppe, ma non per il campionato, perché con la squadra che ha lui, avrebbe dovuto vincere tre scudetti consecutivi“.

Damascelli critica l’Inter: “Inzaghi si fa prendere dal nervosismo. E quando Lautaro non è in forma…”

Gli attacchi del giornalista e tifoso juventino a mister Inzaghi non sono finiti: “Ha una squadra forte con molte alternative di gioco e invece nei momenti chiave Simone si perde o viene preso dal nervosismo“.

Sul banco degli imputati, come detto, è finito anche Lautaro Martinez. Il bomber argentino è stato il peggiore in campo secondo le pagelle dei quotidiani sportivi nazionali, con una media voto intorno al 4. Dopo essere stato il capocannoniere della Serie A la passata stagione, un dato fa riflettere: in questo campionato non ha mai segnato contro le prime sette della classifica.

Ma i nerazzurri dipendono molto dal loro capitano, come sottolineato da Damascelli in chiusura: “A Torino l’Inter ha fatto un primo tempo onesto, ma quando Lautaro Martinez non è in forma è un casino, perché le occasioni le ha avute, ma le ha sbagliate”.