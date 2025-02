Inzaghi osserva un nuovo gioiello: impatto devastante di Vukoje con l’Inter | VIDEO

L’Inter ha un nuovo super talento in casa che stuzzica la fantasia dei tifosi: Vukoje ha avuto un impatto devastante e chiama l’attenzione di Inzaghi

Non è un bel momento per l’Inter dopo la sconfitta contro la Juve che ha visto rimanere i nerazzurri al secondo posto in classifica e a due lunghezze dal Napoli. I piani per il futuro, però, vanno avanti e potrebbero presto portare grandi soddisfazioni alla società. Oaktree ha dato un input chiaro: investire sui giovani sia per gli acquisti della prima squadra, sia per quanto riguarda il settore giovanile.

E Ausilio e lo staff nerazzurro non se lo sono fatti ripetere due volte, portando subito Andrija Vukoje in nerazzurro. La firma del 3 febbraio è passata piuttosto inosservata, almeno ai grandi rumors del calciomercato, ma il centrocampista ha avuto un impatto devastante con il settore giovanile, o meglio con l’Under 18 con cui è stato subito aggregato.

Parliamo di un super talento classe 2008 di nazionalità montenegrina, che è sotto età con l’attuale squadra con cui sta giocando. L’ambientamento in Italia solitamente non è così facile per i ragazzi più giovani, soprattutto se arrivano dall’estero, ma questo non sembra valere per Vukoje, che ha subito realizzato due gol in tre partite.

Il grande inizio di Vukoje con l’Inter: promozione immediata per il centrocampista

Il percorso del talento in Under 18 pare già agli sgoccioli, ma stavolta in positivo. Infatti, oggi è stato aggregato con la Primavera e ora spera nell’esordio con la squadra di Zanchetta. Vukoje ha caratteristiche piuttosto particolari, visto che parliamo di una mezzala mancina di grande qualità e con il vizio per il gol, che utilizza bene il fisico per scartare gli avversari e si avventura in veri e propri slalom.

Nonostante i 192 centimetri d’altezza, è molto bravo nello stretto e nel dribbling. Insomma, le potenzialità sono ancora tante, soprattutto quando finirà di strutturarsi a livello muscolare.

#Inter, che impatto per Andrija Vukoje! Per il centrocampista montenegrino, classe 2008 e arrivato poche settimane fa, 2 gol in 3 presenze con l’U18 (da sotto età). Subito aggregato alla Primavera, il prossimo step sarà l’esordio con Zanchetta#InterYouth ⚫️🔵 pic.twitter.com/aPfSzzkbzk — Fabio Alampi (@FabioAlampi) February 17, 2025

L’ultimo gol realizzato, pubblicato da Fabio Alampi, è comunque un saggio perfetto delle sue qualità e delle sue caratteristiche. Ora inizia a osservarlo anche Simone Inzaghi, ovviamente non per la stretta attualità ma per il futuro. Un futuro che potrebbe essere particolarmente brillante, sempre con la maglia nerazzurra.