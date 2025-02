L’Inter ci ha ripensato, ok alla cessione per 7 milioni

Il suo rendimento non decolla e l’Inter potrebbe cederlo già a fine stagione, ricavando anche una plusvalenze dall’eventuale trasferimento

Una sconfitta deludente per l’Inter contro la Juventus che ha impedito ai nerazzurri di sorpassare il Napoli in testa alla classifica a due settimane dallo scontro diretto al Maradona.

Un ko, quello contro i bianconeri, maturato nella ripresa dopo un primo tempo nel quale l’Inter ha fallito varie occasioni per portarsi in vantaggio con Lautaro, Dumfries e Taremi, quest’ultimo vicino al gol con una rovesciata da distanza ravvicinata sulla quale Di Gregorio ha respinto d’istinto. E’ stata l’unica azione pericolosa per l’iraniano, sostituito poi nella ripresa da Thuram al termine di un’altra prestazione al di sotto delle attese.

Non è la prima volta che accade in una stagione in cui l’ex Porto ha segnato solo tre gol, tutti peraltro ininfluenti contro la Stella Rossa in Champions, nella sconfitta contro il Milan in Supercoppa e, su rigore, nella goleada di Lecce. Ci si aspettava molto di più da un attaccante, protagonista nelle ultime stagioni anche in Champions League e strappato dall’Inter a una folta concorrenza dopo il mancato rinnovo di contratto con cui si è conclusa la sua esperienza al Porto.

Taremi, la cessione non è esclusa: possibile plusvalenza per l’Inter

Taremi ha ancora chance per migliorare il proprio rendimento in una seconda parte di stagione nella quale l’Inter proverà ad arrivare fino in fondo in Serie A, Champions League e Coppa Italia. Se lo standard delle sue prestazioni dovesse rimanere quello attuale, a fine stagione, saranno inevitabili le riflessioni sul suo futuro.

Il suo acquisto, lo scorso anno, è stato formalizzato durante la presidenza Zhang e si sa come OakTree voglia puntare per il futuro dell’Inter su profili più giovani che possano essere valorizzati ulteriormente in nerazzurro. Una prospettiva che potrebbe agevolare l’eventuale partenza di Taremi che a luglio compirà 33 anni e ha un ingaggio di 3 milioni a stagione.

Come vi abbiamo riportato nella nostra anticipazione di martedì scorso, a InterLive.it risulta che su Taremi ci sia l’interesse di club spagnoli e arabi senza escludere un possibile ritorno di fiamma dal Portogallo, dove l’attaccante è stato protagonista, oltreché con il Porto, anche con il Rio Ave. Se dovessero crearsi le condizioni favorevoli a una cessione di Taremi in estate, l’Inter potrebbe accontentarsi anche di una proposta di 7-10 milioni che permetterebbe peraltro di iscrivere a bilancio una discreta plusvalenza.

L’eventuale cessione di Taremi si aggiungerebbe a quelle già certe di Arnautovic e Correa in scadenza di contratto. Per l’Inter, dunque, si prospetta una possibile rivoluzione in attacco con la necessità di acquistare alternative più affidabili per Lautaro e Thuram. Nico Paz del Como e Santiago Castro del Bologna i nomi più gettonati al momento che sono stati accostati ai nerazzurri che, a proposito di giovani, potrebbero riportare alla base Francesco Pio Esposito, protagonista in Serie B con lo Spezia. Per quest’ultimo, tuttavia, non è da escludere un ultimo prestito, stavolta in Serie A prima del sicuro ritorno all’Inter.