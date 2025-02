Colpo a sorpresa dell’Inter: richiesta di Inzaghi e “offerta milionaria”

Simone Inzaghi non è un allenatore che pretende dalla società l’acquisto di determinati giocatori: lascia fare ai dirigenti

In passato Inzaghi si è esposto per forzare l’acquisto di un giocatore solo in quattro occasioni. Due volte gli è andata male, un’altra volta gli è andata benissimo e un’altra ancora è ancora da valutare. Ad agosto 2021 ha premuto affinché Marotta strappasse Joaquin Correa alla Lazio. Capendo che la richiesta arrivava da Inzaghi, Lotito ha ovviamente imposto un prezzo altissimo. E, alla fine, l’Inter ha dovuto sborsare circa 30 milioni.

L’altra pretesa inzaghiano sul mercato è stata molto più economica e felice. A fine agosto 2022, ha infatti chiesto che fosse acquistato Francesco Acerbi, ormai da tempo ai margini del progetto di Sarri. Il centrale arrivò in prestito con diritto di riscatto a pochi milioni. E da subito riuscì a dimostrare di poter dare tanto alla causa nerazzurra.

La penultima richiesta di Inzaghi è stata quella di portare a Milano Mehdi Taremi. L’iraniano è arrivato a zero, ma ha dato anche zero (finora) in termini di goal e prestazioni. Infine c’è Zalewski, che pare sia stato individuato proprio dal tecnico piacentino come nome utile per sostituire il deludente Buchanan. Ma è ancora presto per giudicare come valutare la scelta.

Inzaghi pretende un attaccante: voci su un interesse per Yuri Alberto

Dal Brasile, intanto, hanno di nuovo tirato in ballo Inzaghi, raccontando che l’allenatore dell’Inter potrebbe aver richiesto a Oaktree di investire per strappare al Corinthians l’attaccante Yuri Alberto. Un classe 2001, forte fisicamente, grintoso, abbastanza veloce e dalla buona tecnica. Non è però un fenomeno né un giocatore in grado di cambiare da solo una partita. Spesso parte dalla panchina. E ci sono stati dei periodi in cui ha segnato molto poco.

L’Inter, secondo quanto trapelato, starebbe preparando un’offerta milionaria per prendere Alberto. A parlarne per primo è stato Benjamin Back, durante il programma Domingol, in onda su CNN Esportes. La proposta del club nerazzurro, sempre secondo le informazioni espresse dal giornalista, dovrebbe essere arrivare ai brasiliani nei prossimi giorni.

Sappiamo che nei mesi scorsi Baccin ha visionato molti giocatori in Sud America, concentrandosi anche su vari profili brasiliani. Non è dunque da escludere la possibilità che Inzaghi possa aver scelto fra i giocatori segnalati l’attaccante scuola Santos e dal 2022 al Corinthians.

L’affare sospetto

Yuri, dopo un paio di ottime stagioni all’Internacional, era stato acquistato dallo Zenit San Pietroburgo a gennaio 2022. Dopo 11 partite e 4 reti segnate, il ragazzo è stato però rispedito in Brasile, dove poi si è accasato al Corinthians. Nel 2023 si è guadagnato anche una convocazione nella Nazionale maggiore brasiliana…

A oggi sembra però anche probabile che l’agente di Alberto e la proprietà del Corinthians stiano un po’ spingendo sulla questione del presunto interesse dell’Inter per creare attenzione sul giocatore da piazzare. Magari Baccin lo ha visionato sul serio, ma è strano immaginare che Inzaghi possa pretendere l’innesto di un giocatore che non conosce la Serie A e che non sembra tecnicamente così speciale.

C’è anche da dire che Benjamin Back, pur essendo un noto e stimato giornalista sportivo e conduttore televisivo, non è nuovo al lancio di notizie assai creative. A suo giudizio: “Dovrebbe arrivare un’offerta estremamente allettante per Yuri Alberto in arrivo dall’Inter a giugno: un’offerta milionaria”. Cioè 20-25 milioni. L’agente del ventitreenne sarebbe già in Europa. E la richiesta dei Timao dovrebbe essere appunto sotto i 20 milioni.

Dall’Inghilterra scrivono invece che anche Wolves, West Ham e Southampton abbiano già chiesto informazioni sul ventitreenne. Qualora l’Inter dovesse veramente puntare sul brasiliano, significherebbe che ha poche speranze di prendere Castro del Bologna. I due, infatti, si somigliano: sono entrambi attaccanti mobili bravi a inserirsi nello spazio, dotati di forza, personalità e discrete doti tecniche.