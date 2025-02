Annuncio sul grande colpo dell’Inter: “È da Real Madrid”

Elogi e complimenti rivolti ad uno degli obiettivi principali dell’Inter per la prossima sessione di mercato, meritato l’accostamento alla squadra di Ancelotti

Prima o poi tutti i nodi vengono al pettine, anche in una squadra compatta e rodata come quella nerazzurra. Di recente l’Inter ha fatto più fatica del previsto a portare a casa risultati utili, per via di una condizione fisica poco brillante e dei troppi infortuni susseguitisi nelle settimane precedenti, ma anche a causa di una ridotta efficienza da parte di volti noti in rosa.

Il tutto porterà inevitabilmente la dirigenza in mano a Giuseppe Marotta e Piero Ausilio ad apportare modifiche più o meno sostanziali nei vari reparti, andando ad intaccare anche quello di centrocampo. Oltre alle pressioni su Samuele Ricci del Torino su cui è attivo un testa a testa col Milan, all’Inter di Simone Inzaghi piace anche il giovane talento argentino di Nico Paz.

Attualmente in forze al Como, con cui è letteralmente esploso in questa stagione a suon di gol e assist d’alta scuola, il centrocampista offensivo stuzzica l’interesse del tecnico nerazzurro per la sua capacità offensiva ed un potenziale altissimo. Per Claudio De Leon, scopritore di Nico Paz e direttore sportivo dell’Atletico San Juan, non ci sono dubbi: in un club simile farebbe faville. Ma procediamo per gradi.

Nico Paz ideale per il gioco dell’Inter: “Lui un valore aggiunto”, ma il Real è una minaccia

De Leon, intervistato dal portale ‘Sportitalia’, ha ripercorso tappe fondamentali della gioventù di Nico Paz andando a ritroso nel tempo fino ad una decina di anni prima. All’epoca era già un bambino prodigio, dotato tecnicamente e dalla grande vena competitiva.

Poi l’influenza del papà ex atleta, il salto di qualità ed infine questi accostamenti da pelle d’oca. “Per l’Inter sarebbe un gran colpo, come lo sarebbe per qualsiasi squadra. All’Inter piace tenere il possesso e creare occasioni, lui sarebbe un valore aggiunto all’interno del gioco di Inzaghi“, ha raccontato apertamente.

Senza però escludere dai discorsi una nota dolente, se elaborata dalla prospettiva nerazzurra: quella del Real Madrid. Il club spagnolo, da cui Paz proviene, detiene ancora il diritto di recompra spalmato in tre annate differenti. La minaccia che il calciatore possa dunque fare rientro alla base per una manciata di milioni, dunque, è piuttosto concreto.

“È un giocatore da Real Madrid, conosce perfettamente i valori questo club. Deve crescere ancora per dimostrare di meritarsi l’opportunità che il Real gli concederebbe“, ha quindi aggiunto De Leon. Resta dunque da capire se il Real si farà mai vivo a fine stagione e quali potrebbero essere le chance dell’Inter in un confronto diretto con la rivale spagnola.