Corsa scudetto, allarme Inter: “Inzaghi è preoccupato da una cosa”

Prosegue il duello per il tricolore tra i nerazzurri e il Napoli. Un grande ex avvisa l’Inter: “Conte sa come si vincono i campionati”

Il duello scudetto tra Inter e Napoli si gioca a 50 kilometri di distanza in questo week end. Sabato sera a Milano i nerazzurri di Simone Inzaghi ospitano il Genoa, mentre domenica all’ora di pranzo gli azzurri di Antonio Conte sono di scena a Como.

E’ l’ultimo capitolo prima dello scontro diretto in programma ad inizio marzo allo stadio ‘Diego Armando Maradona’ che potrebbe indirizzare in modo importante la sfida per il titolo di campione d’Italia. A dire il vero, i meneghini hanno anche un altro impegno prima di quello contro i partenopei, ovvero il match di sola andata contro la Lazio valido per i quarti di finale di Coppa Italia.

Proprio il numero di partite in più giocate e da giocare dell’Inter rispetto al Napoli potrebbero essere un fattore importante per riuscire a primeggiare, ma ce ne sono altri che sono altrettanto importanti. A cominciare dalle scelte degli allenatori e dalle prestazioni dei calciatori, spesso fin troppo deresponsabilizzati dagli addetti ai lavori.

Tacchinardi: “Il Napoli non è in crisi, per l’Inter calendario impressionante”

Della avvincente corsa per lo scudetto, che qualcuno vorrebbe estesa anche all’Atalanta e persino alla Juventus attualmente quarta a 10 punti dalla vetta, ha parlato proprio un ex calciatore bianconero come Alessio Tacchinardi.

“Mi ricordo che un paio di anni fa, nel duello tra Inter e Milan, Simone Inzaghi perse lo scudetto. Credo che adesso il tecnico nerazzurro sia preoccupato perché non è la prima volta che la sua squadra esce sconfitta per aver avuto meno fame degli avversari – le sue parole ai microfoni di ‘radio kiss kiss napoli’ – Ripetersi dopo aver vinto non è mai facile: devi avere ancora più voglia e l’Inter nelle ultime partite quella voglia non ce l’ha avuta.

Stanno accusando la pressione del Napoli. Ho letto da qualche parte che gli azzurri sarebbero in crisi, ma non scherziamo! La cosa che mi dispiace è che a Conte non sia stata messa a disposizione un rinforzo importante dopo la cessione di Kvaratskhelia al Psg, Okafor è il piano F… Non ci dimentichiamo che tra poco il calendario dell’Inter si farà impressionante tra la Coppa Italia, la Champions League e la Serie A. E poi Conte sa come si vincono i campionati e come si preparano le partite decisive. Secondo me assisteremo a un bel duello fino alla fine”.