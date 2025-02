Inter, arrivato l’ok della Fifa: affare chiuso e UFFICIALE

L’annuncio da parte del club cedente il cartellino del nuovo portiere dell’Inter dopo l’ottenimento del consenso interfederale, si aggrega alla Primavera

Un vorticoso passaparola, da attribuire al deludente risultato maturato nel derby d’Italia e legato alle perplessità sull’efficienza delle riserve in rosa, sta attanagliando l’umore dell’Inter negli ultimi giorni.

Si continua infatti a parlare di mercato nonostante la sessione invernale sia conclusa da tempo, quasi si volesse accelerare per raggiungere quanto prima quella estiva che verrà. L’urgenza, come ormai appurato, riguarda soprattutto il reparto offensivo. O per meglio dire, le alternative che il tecnico Simone Inzaghi può adoperare – senza grande successo – in sostituzione a Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Non tramontano neppure i discorsi sul futuro centrale che dovrebbe scalzare Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, mentre a centrocampo potrebbero esserci alcuni aggiustamenti in funzione all’uscita di scena di Davide Frattesi. Senza escludere la possibilità di metter mano anche alle corsie esterne, l’unico reparto rimasto intonso è quello più arretrato in assoluto.

Yann Sommer si difende ancora bene e non lascia scampo al vice Josep Martinez di sopraggiungere, sebbene prima o poi la dirigenza capitanata da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio dovrà considerare il suo naturale erede. Nulla di personale, è soltanto una questione anagrafica.

Fra i principali candidati a prendere il posto dello svizzero c’è Gigio Donnarumma, ma fino ad allora l’Inter potrà vantare un nuovo innesto dal buon potenziale e su cui vengono riposte speranze per gli anni a venire.

Carte pronte e firma imminente del portiere, il classe 2009 Adomavicius è dell’Inter

Trattasi del giovanissimo classe 2009 lituano Henrikas Adomavicius, su cui gli osservatori nerazzurri avevano messo gli occhi da tempo.

Sondato nell’arco della sua permanenza al club locale dello FK Kauno Zalgiris, il portiere ha stupito tutti in un recente provino indetto dalla formazione nerazzurra alla ricerca di talenti internazionali. Al punto da esser stato contattato, mediante il suo agente, per convolare a nozze con il progetto giovanile dell’Inter.

La fumata bianca era già arrivata sulle note finali della passata sessione di mercato, ma mancava ancora il via libera definitivo da parte della FIFA. Nelle scorse ore, finalmente, questo è arrivato. Ad averlo comunicato è stato lo stesso club cedente a mezzo di una nota ufficiale, diramata sui propri canali social.

From Kaunas to Milan! 😍 16 year old keeper Henrikas Adomavicius will play for @Inter from now on ✈️ pic.twitter.com/vLHntGRgTm — FK Kauno Žalgiris (@FKKaunoZalgiris) February 19, 2025

Per lo Zalgris, club tutto sommato di modesta fama, si tratta di un’operazione di cui essere orgogliosi. Così si è espresso Adomavicius, poco dopo l’annuncio: “Emozione incredibile. Spero di migliorare ancora, questo viaggio è appena incominciato”.

Lo hanno convinto sia il blasone del club che la forte mentalità trasmessa dallo staff tecnico durante lo stage in nerazzurro: “L’allenamento è stato lungo e particolarmente duro. Mi hanno stupito tutti i membri dello staff, ma anche i compagni sono stati disponibili sin da subito”, ha poi concluso il baby portiere.